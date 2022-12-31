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Kısa süre önce yayınlanan rapor kripto paralara dair korkunç tabloyu gözler önüne seriyor. Özellikle Türk yatırımcıların bu rapordan gerekli dersleri çıkarması gerekiyor. Uzun süredir yaptığımız uyarılar aynı sorunun dünya genelinde yaygın bir problem olduğunu gösteriyor. Peki ama ne yapmalı? Kripto para yatırımcıları neyi yanlış yapıyor?

Kripto Para Raporu

Bybit ve tüketici araştırma şirketi Toluna’nın yeni bir raporuna göre, daha yaşlı yatırımcılar gençlere göre kripto paralarda kritik bir işi daha iyi yapıyor. Belli yaş grubunun üzerindeki yatırımcıların kripto paralara çok daha temkinli ancak mantıklı yaklaştığını gösteren bu raporda gençlerin öğrenmesi gereken çok fazla şey var. Öncelikle Boomer‘lar geleneksel piyasalarda kullanılan araştırma yöntemlerini kripto paralara uygulayarak çok daha derin araştırmalar yaptıktan sonra yatırım stratejilerini oluşturuyor. Uzun süredir söylediğimiz gibi bir yatırım kararı almadan önce kapsamlı incelemeler yapmak kayıplarınızı büyük ölçüde azaltacaktır.

Raporda, Boomer’ların %34’ünün yatırım yapmadan önce bir projeyle ilgili durum tespiti yapmak için “birkaç gün” harcadığı belirtiliyor. Daha genç yatırımcılara göre bu en az %50 daha fazla süre harcadıklarını gösteriyor. Kuzey Amerikalı yatırımcıların %64’ü herhangi bir altcoine yatırım yapmadan önce sadece 2 saatten daha az araştırma yapıyor. Bu adeta onların kriptoyu bir kumarhane gibi gördüklerini ortaya çıkarıyor.

Kripto Yatırımcılarına Kritik Uyarı

Boomer’ların araştırmalarını tokenomik, gelir ve rakiplerin durumu gibi teknik faktörlere odaklamaları da daha olasıdır. Bunu, karizmatik bir kurucu ve “web sitesi estetiği” gibi itibar unsurlarına daha fazla önem veren genç yurttaşlarıyla karşılaştırın. İleri yaş grubundaki yatırımcıların en büyük avantajı belki de yeterince boş vakitlerinin olmasıdır. Emekli olan bu grup geleceğe dair yaptıkları planlarda çok daha titiz adımlar atıyor.

Genç yatırımcılar ağırlıklı olarak duygularıyla hareket ediyor. Örneğin dolaşım arzı %7 olan bir kripto paraya uzun vadede yükselecek beklentisiyle gerekli araştırmaları yapmadan yatırım yapabiliyorlar. Ancak tek haneli dolaşım arzları genellikle ilgili altcoinin yıllık enflasyonunun çift haneli olduğunu gösterir. Bu gibi ufak detaylar özellikle uzun vadeli stratejilerde ihmal edilemez detaylardır. Yaşlıların sosyal medyandaki pazarlama stratejilerinin etkisiyle yatırım yapma ihtimali de daha düşük olduğu için bu da onları avantajlı konuma yükseltiyor.