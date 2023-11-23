Kritik Kararlar Açıklandı! İşte Asya’nın Kripto Para Merkezi Olmayı Hedefleyen Ülkede Alınan Son Kararlar!

Singapur düzenleyici ekipleri, bireysel kripto yatırımcıları arasında yaşanan spekülatif ticareti engellemek adına yeni kurallar üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Şimdiye kadar yapılan en önemli tekliflerden bir tanesi, bireysel yatırımcıların kripto ticareti gerçekleştirirken borç para almasını yasaklamak oldu.

Singapur’da Kripto Para Düzenlemesi

Singapur merkez bankası Singapur Para Otoritesi’ne (MAS) göre, kripto varlık sağlayan şirketlerin, kripto para ticareti yapan bireysel yatırımcılar için ödüller sunmasına veya kredi, marj ticareti veya kaldıraç işlemleri sağlamasının önü kapatılacak. Ayrıca Singapur’da düzenlenen kredi kartı ödemelerinden de faydalanamayacaklar.

Bu kuralların sadece Singapur ile sınırlı kalmayacağı, tüm yatırımcılar için geçerli ve tavsiye ve öğrenme programları gibi teşvikleri kapsıyor. MAS bu değişiklikleri 2024 ortasından itibaren kademeli olarak uygulama niyetinde görünüyor.

Three Arrows Capital hedge fonunun çöküşü gibi olayların ardından yapılan spekülasyonlar bu kararların alınmasında önemli bir yer tutmuş görünüyor. Bireysel katılımı sınırlandırmayı amaçlayan önceki tedbirler arasında borç verme ve stake etme yasağının değerlendirilmesi de yer alacakmış gibi görünüyor.

Ancak MAS Mali Denetim Genel Müdür Yardımcısı Ho Hern Shin tarafından yapılan açıklama göre, bahsi geçen önlemlerin bile müşterileri kripto para birimi ticaretindeki doğal dedikodular ve yüksek riskten korumakta yeterli olmayacağı düşünülüyor.

Shin, insanların yurtdışı merkezli olanların da içerisinde bulunduğu düzenlenmemiş kuruluşlarla işlem yapmaktan kaçınmaları gerektiği yönünde görüş belirtti. Singapur Para Otoritesi (MAS), 2022 yılının Ekim ayında yayınlanan dijital ödeme token hizmetlerine yönelik önerileri hakkında geri bildirim topladıktan sonra son kararını açıkladı.

Uygulanması gereken ek gereklilikler arasında, kripto para birimi aracılarının ve kuruluşlarının, bankalara benzer bir yükümlülük çerçevesi içerisinde, kritik sistemlerin yüksek kullanılabilirliği ve aynı zamanda da kurtarılabilir olması gerektiği savunuldu.

MAS Öncülük Ediyor

Singapur Para Otoritesi (MAS), ülkedeki kripto düzenlemelerinin gerçekleştirilmesinde, yönlendirilmesinde ve kilit önlemlerin alınmasında önlerde sıralarda yer alıyor. Bu haftanın başlarında MAS tarafından yeni bir karar alındı. Alınan kararda ülkede faaliyette bulunan stablecoin ihraççıları için ilke tedbirleri açıklandı.

Karar, Singapur’un muadillerini ülke içindeki stablecoin piyasasını desteklemek konusunda güven verici olmayı amaçlaması olarak yorumlanıyor. Dahası, yapılan yorumlara göre MAS’ın amacının Singapur’u Asya’daki kripto endüstrisinin önemli bir bölümü için bir finans merkezi haline getirmek olarak da düşünülüyor. Geçtiğimiz hafta, Singapur merkez bankasında yeni bir adım daha atıldı ve toplu CBDC denemeleri için yeni girişimler de açıklandı.