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  •   Kritik Gelişme: Cuma Günü Kripto Para Boğası Başlayabilir! Peki Neden?

Kritik Gelişme: Cuma Günü Kripto Para Boğası Başlayabilir! Peki Neden?

Özet

  • SEC bu yıl Ripple davasının ardından ikinci mağlubiyetini aldı.
  • Mahkeme SEC'i vadeli ETF onayı verirken spot ETF'leri reddetmesi konusunda haksız buldu.
  • Cuma günü 7 ETF başvurusu için karar verilebilir.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
18:04
29 Ağustos 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Kripto para yatırımcıları için kritik davadaki karar çıktı. SEC bu yıl ikinci büyük tokadını yedi ve Bitcoin fiyatı yükseliyor. Kripto paraların fiyatı ilerleyen saatlerde daha fazla yükselebilir çünkü yatırımcılar henüz son kararın neden bu kadar önemli olduğunu anlayamadı. Peki Cuma günü neden hepimiz için kritik öneme sahip?

Kripto Para Boğası Ne Zaman?

Kripto para piyasaları için en büyük fiyat katalizörü Spot Bitcoin ETF onayı ve ilerleyen günlerde bunun verildiğini görebiliriz. Yüzde 50 ihtimalle Cuma günü SEC kararını verecek. Grayscale davasıyla SEC, vadeli ETF onayı verirken Spot Bitcoin ETF’leri reddetmesini resmi olarak açıklayamadı. Bu da mahkemenin GBTC’nin ETF’e dönüştürülmesinin reddi kararında Grayscale’i haklı bulmasına neden oldu.

SEC şimdi GBTC reddiyle ilgili kararını yeniden değerlendirmek zorunda. Mahkeme kararında şunlar yazıyordu.

“Grayscale, BTC spot fiyatıyla CME vadeli işlem fiyatı arasında %99,9’luk bir korelasyon olduğuna dair tartışılmaz kanıtlar sunmuştur. SEC, neden iki bitcoin vadeli işlem ETP’sinin listelenmesini onayladığını açıklayamadı. Bunu yaparken spot ETF reddiyle alakalı da geçerli argümanlar sunamadı. Tutarlı bir açıklamanın yokluğunda, benzer ürünlere yönelik bu farklı düzenleyici muamele hukuka aykırıdır. Bu nedenle Grayscale‘in inceleme talebini kabul ediyor ve Komisyon’un kararını iptal ediyoruz.”

Cuma Günü Kripto Yükselebilir

Bu hafta birçok ETF için ilk karar tarihi. Cuma ve Cumartesi günü dolacak son karar tarihleri SEC’i Cuma mesai bitimine kadar ETF’ler için karar vermeye itiyor. İlk seçenekte SEC bu kararı bozmanın yolunu arayacağı için yeniden erteleme kararı verebilir. Ancak BlackRock’ın spot Bitcoin ETF başvuru yapması nedeniyle daha fazla davada mağlubiyete uğramamak için bu Cuma ETF onaylarını vermek zorunda da kalabilir.

1-4 Eylül tarihleri arasında BlackRock dahil 7 ETF için SEC ilk kararını açıklayacak. Eğer resmen Spot Bitcoin ETF onayı gelirse bu kripto paralarda hızlı yükselişe neden olabilir. BTC yazı hazırlandığı sırada 27.372 dolarda bulunuyor.

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