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  •   Kritik ABD Verileri Açıklandı: FED’in Faiz Kararına Nasıl Bir Etkisi Olacak? Kripto Para Piyasasında Son Durum Ne?

Kritik ABD Verileri Açıklandı: FED’in Faiz Kararına Nasıl Bir Etkisi Olacak? Kripto Para Piyasasında Son Durum Ne?

Özet

  • FED Başkanı Powell'ın geçen hafta basına verdiği demeçte faiz artışlarının devam edebileceğinin sinyallerini vermesi ile birlikte piyasalarda gözler kritik ABD verilerine çevrildi.
  • FED'in faiz kararında etkisi olan önemli göstergelerden olan Ağustos ayı ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği ve 2. çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla da az önce açıklandı.
  • ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği de GSYİH de beklentilerin altında geldi.
  • Piyasa etkisi: Nötr
16:20
30 Ağustos 2023
Yazar: Ali Eren Girişken

FED Başkanı Powell, son haftalarda basına verdiği birçok demeçte bir sonraki FED toplantısı adına kritik göstergelerin önemli bir rol oyanayacağını vurgulamış ve mevcut enflasyonun hala yüksek seviyelerde seyrettiğinin altını çizmişti. Powell’ın açıklamaları sonrası piyasalarda gözler, kritik ABD verilerine çevrildi. FED faiz kararında etki eden önemli göstergelerden biri olan ABD Ağustos ayı ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği ve 2. çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla da az önce açıklandı.

FED Başkanı Powell’dan Kritik Açıklamalar

FED Başkanı Jerome Powell, geçen hafta basına verdiği demeçte kritik açıklamalarda bulundu. Faiz artışlarının devam edebileceğinin sinyallerini veren Powell, enflasyonun son dönemlerde düşüş eğilimi gösterse de %2 hedefine kıyasla hala yüksek seviyelerde kalmaya devam ettiğini vurguladı ve FED‘in enflasyon hedefine ulaşabilmesi adına parasal sıkılaştırma politikalarının devam edebileceğinin altını çizdi.

FED Başkanı Powell, bir sonraki toplantıda alınacak faiz kararı adına kritik göstergelerin önemli bir rol oyanacağını ifade eden açıklamalarda bulundu. Powell’ın açıklamaları sonrası piyasalarda faiz artışlarının devam edebileceğine yönelik beklenti de güçlendi.

Piyasalarda Gözler Kritik ABD Verilerine Çevrildi

FED Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları sonrası piyasalarda gözler, enflasyon verileri başta olmak üzere kritik göstergelere çevrildi. FED’in faiz kararına etki eden göstergelerden olan ABD Ağustos ayı ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği ve 2. çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) da az önce açıklandı. ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği de GSYİH de beklentilerin altında geldi.

  • ABD ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği (Ağustos) Açıklanan: 177K (Beklenti: 195K Önceki: 324K)
  • ABD 2. Çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) Açıklanan: 2,1% (Beklenti: 2,4% Önceki: 2,0%)

Verilerin açıklanmasının ardından kripto para piyasasında keskin bir fiyat hareketi görülmedi. Son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %5’den fazla değer kazanan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), yazının yazıldığı an itibarıyla 27.300 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,09 trilyon dolar seviyelerine yükseldi.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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