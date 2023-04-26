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Kriptonun Efsane İsmi Bu Yıl Dedi Müjdeyi Verdi!

Müjde güzel fakat bir eksiği var. Popüler altcoinin arkasındaki isim umutları artırdı.
00:05
26 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Geçtiğimiz yıl projesini düzenleyici endişeler nedeniyle terk eden ve popüler altcoinin erimesine neden olan isim de oydu. Enteresandır son söylediği şeyler onun bambaşka bir yerde durduğunu gösteriyor. DeFi’nin babası olarak bilinen Andre Cronje bu yıl önemli bir adımın atılacağından bahsetti. Üstelik tüm kripto dünyasını ilgilendiriyor.

Kripto Para Bankası

Fantom (FTM)’un kurucu ortağı Andre Cronje kripto ile ilgili finansal hizmetler sunan bir bankanın bu yıl içinde faaliyete geçebileceğini söyledi. ABD’nin devam eden baskısının ortasında kripto dostu banka kalmadı ve olanlar da iflas etti. Üstelik ABD’li yetkililer kripto şirketlerine şefkat gösterilmemesi konusunda tüm bankaları uyardı. Bu uyarılar FTX çöküşünün ardından daha yüksek sesle yapılmaya başlandı. DeFi’nin babası Andre Cronje şunları söyledi;

“Bir karta mı yoksa sadece ödeme altyapısına mı ihtiyacınız var? Eğer ikincisi ise, sizi kapalı beta sürümümüze ekleyebilirim. Kart ise 2023’ün sonuna kadar hazır olacak, kripto dostu banka ise bu yıl içinde halka açılacak.”

İşin ilginç yanı Andre’nin geçtiğimiz yıl sonunda “düzenleyici baskı DeFi teknolojisini tehdit ediyor” diyerek projeden ayrılmasıydı. Bugün ise çok zıt bir konumda bulunuyor.

Fantom (FTM) Müjdesi

Ancak Cronje, ABD’li düzenleyicilerin kripto karşıtı tutumuna atıfta bulunarak, hizmetlerin muhtemelen ABD vatandaşları tarafından kullanılamayacağını söylüyor. Bu kötü çünkü ABD’li müşterilerin dolar transferleri ciddi anlamda güçleşti. Eğer bu banka ABD’de faaliyet göstermeyecekse düzenleyici baskıya çözüm üretilmiş de olmayacak.

“Yasal olarak bunu yapabiliriz, ancak ABD’nin tutumu göz önüne alındığında, muhtemelen ABD vatandaşlarını kabul etmeyeceğiz.”

Stablecoinleri düzenlemek için önemli bir adım atan ABD eğer kripto endüstrisini bir bütün olarak düzenleyebilirse yeni bankaların açılmasına da gerek kalmayacak.

Cronje ayrıca finansal hizmetlerin, geleneksel finansal hizmetler için geçerli olan müşterini tanı (KYC) yönergeleri ve düzenlemeleri kapsamına gireceğini söylüyor. Cronje, Curve Finance CEO’su ve kurucusu Michael Egorov’un, finansal teknoloji şirketi Revolut’un fonlarının kaynağının kripto olduğunu açıklamasının ardından hesabını bloke ettiğini iddia eden bir tweet’ine yanıt verirken bankacılık planlarının haberini verdi.

“Revolut uygulamasının kripto dostu olmadığını yakın zamanda öğrendim. 2016’dan beri onların müşterisiyim, ancak (benden) fon kaynağının kripto olduğu bilgisini aldıktan sonra kişisel ve ticari hesaplarımı kapattılar.”

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