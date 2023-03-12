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Kripto Yatırımcısı Havaya Uçacak! Kıdemli Dava Analisti Açıkladı!

Kripto para yatırımcıları yakında sevinçten havaya uçabilir. Maç şimdilik 1-0 kripto piyasalarının lehine ancak sonuçlanmış değil.
16:00
12 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Son 2 yılda kripto para yatırımcılarının görmediği az sayıda olumsuzluk kaldı. Son olarak 2008 krizinin bir provasından geçiyoruz. Fed tarihte pek görülmemiş bir hızda faizleri artırdı ve 2022 yılında kripto paraları yerle bir etti. Elbette kriptonun da kendine özgü sorunları vardı ve iflaslar, siber saldırılar, dolandırıcılık vakaları derken yılın büyük bölümde yatırımcılar mutsuzdu. Ancak yakında bu değişebilir.

Spot Bitcoin ETF

Kripto para yatırımcılarının önümüzdeki aylarda görmek isteyeceği şeylerin başında onaylanmış bir Spot Bitcoin ETF’i bulunuyor. 2021 yılında Bitcoin gördüğü yerel dibin ardından ATH seviyesine Vadeli Bitcoin ETF onayıyla gitmişti. Eğer Spot ETF onaylanırsa bu küresel ölçekte Bitcoin’e kurumsal talebin hızla artabileceği anlamına gelir. Geçtiğimiz yıl Grayscale, Grayscale Bitcoin Trust’u spot tabanlı bir Bitcoin (BTC) borsa yatırım fonuna (ETF) dönüştürme başvurusuna ret cevabı aldı.

Bloomberg Intelligence’dan Elliott Stein, geçen hafta Columbia Bölgesi Temyiz Mahkemesi’nde yapılan ilk duruşmada Grayscale’in esas olarak SEC’in Bitcoin vadeli işlem ETF’sini onayladıktan sonra spot Bitcoin ETF’lerini reddederken standartlarını uygulamada tutarsız olduğunu savunduğunu söylüyor.

Spot Bitcoin ETF Onaylanır Mı?

Stein’a göre SEC, vadeli işlem muadilinin aksine, spot Bitcoin ETF‘sinin düzenlenmediğini ve bu nedenle düzenleyicinin altta yatan piyasada dolandırıcılık veya manipülasyon olmadığından emin olamayacağını söyleyerek karşı çıktı. Stein, yargıçlar heyetinin SEC’in karşı argümanına odaklandığını vurguluyor. Ancak Stein’a göre düzenleyici kurum (SEC), yargıçların sorularına tatmin edici yanıtlar vermekte yetersiz kalmış görünüyor.

“SEC’in argümanı, spot piyasadaki ve vadeli işlem piyasasındaki fiyatlar arasında %99,9’luk bir korelasyon olmasına rağmen, spot piyasadaki sahtekarlığın vadeli işlem piyasasında da aynı şekilde ortaya çıkacağına ikna olmadıkları yönündeydi. Bunun ne anlama geldiğini tam olarak açıklamadılar, ancak Grayscale’in spot piyasadaki sahtekarlığın vadeli işlem piyasasında nasıl ortaya çıkabileceğine dair daha fazla ampirik kanıt sunması gerektiğini söylediler. Yargıçlar bu soruyu biraz zorladılar ve ‘Neden bunu göstermek zorundalar? Fiyatların bu kadar kapsamlı bir şekilde korelasyon içinde olması neden yeterli değil? Ve buna ek olarak, ne tür ampirik kanıtlar göstermeleri gerekiyor? Bence SEC bu soruya tatmin edici bir yanıt vermedi.”

Spot Bitcoin ETF onayı için bir mahkeme kararı ABD’ye yakışan şey olurdu. Birçok hakkın yasal olarak düzenlemesi için ABD’de mahkeme kapılarının aşındırıldığını gördük. Davayı kazananlar istediklerini aldı ve bu hakları yasal olarak güvence altına da alındı. SEC 2 yıl önce Vadeli Bitcoin ETF onayını vererek Spot ETF için kapıyı aralamış oldu. Ve muhtemelen mahkemede Spot ETF retlerini destekler argümanlara üretemeyecekleri için davayı kaybedecekler. Stein davanın kripto para yatırımcıları lehine sonuçlanma ihtimalini %70 olarak görüyor.

“Tartışmadan sonra, Grayscale’in şu anda favori olduğunu düşünüyorum ve mahkemeden SEC’in başvurularını reddeden kararını iptal eden bir karar kazanmalarına %70 şans veriyorum.”

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