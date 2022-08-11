Hackerlar her gün daha çok insanın hesabına erişiyormuş gibi görünüyor. Bir uzman ise mağdurların ne gibi yollar izleyebileceğini açıkladı.

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Uluslararası hukuk firması RPC’nin ortaklarından Dan Wyatt, web sitesindeki bir blog yazısında, Solana ağında son olarak yaşanan büyük çaplı saldırıdan sonra Solana yetkililerinin, etkilenen 8.000’den fazla müşteri tarafından başlatılabilecek yasal işlemle karşı karşıya kalabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Avukata göre, cüzdanların boşaltılmasının kod hataları veya dahili güvenlik kusurlarından kaynaklandığı kanıtlanırsa hem Solana yazılım geliştiricileri hem de harici hizmet sağlayıcıları dava edilebilir.

Wyatt şu açıklamayı yaptı:

Hack, hatalı kodlama, yazılım veya güvenlik hatasından kaynaklandıysa, etkilenen müşteriler potansiyel olarak Solana’nın geliştiricilerine veya hizmet sağlayıcılarına karşı bir hak talebinde bulunabilir.

Emsalleri Bulunuyor

Son Tulip Trading davası, kullanıcıların zarar görmemesi için makul özeni göstermeyen, örneğin onları kayıplara karşı savunmasız bırakabilecek kusurlarla karşı karşıya bırakan geliştiricilere karşı Birleşik Krallık mahkemelerinde dava açılması için kapı açık bırakıldı.

Aynı mantığın, 2020’de İsviçre’de başlatılan merkezi olmayan blok zincirinin dış hizmet sağlayıcılarına da uygulanabileceğini söyledi.

Bilgisayar Korsanlarına Karşı Ne Yapılabilir

Firmanın kıdemli ortağı Chris Whitehouse, saldırılardan etkilenen Solana kullanıcılarının ağ güvenlik protokollerini ihlal eden bilgisayar korsanlarına karşı dava açmayı da seçebileceklerini söyledi.

5 milyon doların üzerinde kripto para birimini elinde bulunduran bilgisayar korsanları blok zinciri aracılığıyla izlenebiliyor. Eğer tespit edilebilirlerse, çalınan fonların dondurulma olasılığı da olabilir. Başka bir yasal seçenek, kullanıcıların hırsızlığa karışan bilgisayar korsanlarını bulmaya çalışmak için bu varlıkların hareket ettiği kripto platformlarına karşı açıklama emri almaları olabilir.

Whitehouse şu şekilde açıklamada bulundu:

Geliştiricilerin veya hizmet sağlayıcıların hatası nihai olarak tespit edilse bile, kullanıcılar ilk etapta varlıklarını bilgisayar korsanlarından kurtarmak için hemen harekete geçmeyi düşünmeli.

Solana’ya Neden Dikkat Etmelisiniz

En büyük piyasa değerine sahip kripto para birimleri sıralamasında kutu 9’da yer alan Solana tokeni (SOL), son 24 saatte %6.66 değer kazanarak Perşembe günü 44 dolar civarında işlem gördü.

Solana hakkında, FTX milyarder CEO’su Sam Bankman-Fried, bunun piyasadaki “en az değer verilen” token olduğunu söyledi. Saldırıya rağmen Sam, Solana’ya güvendiğini belirtti ve bunun, temel bir blok zinciri sorunu değil, muhtemelen birinin yaptığı bir uygulama açığından yararlanma olduğunu belirtti.