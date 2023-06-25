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Piyasa değerine göre en büyük altcoin BTC fiyatındaki toparlanmaya rağmen istenen performansı göstermiyor. Ethereum özellikle akıllı sözleşmelerin önemli kısmının yuvası olduğu için önemli. Bugün aktif olarak kullanılan kripto odaklı platformların çoğu Ethereum ağında faaliyet gösteriyor. Peki çoğu altcoin devasa ralliler yapmışken Ether neyi bekliyor?

Ethereum (ETH)

On-chain veriler borsa bakiyelerinin tüm zamanların en düşük seviyesine ulaşması ve stake mevduatlarının artmaya devam etmesi nedeniyle altcoin kralı için daha fazla yükselişe işaret ediyor. Ether’in teknik grafikleri, alıcıların 1.900 ila 2.000 dolar arasındaki direncin üzerine çıkabilmesi halinde varlığın 3.000 doları geri kazanabileceğini gösteriyor.

Glassnode verilerine göre, ETH için borsa bakiyeleri son 30 günde keskin bir düşüş göstererek %12,6 ile yeni bir düşük seviyeye ulaştı. Kripto para borsalarındaki arzın düşmesi satışa müsait daha az varlık olduğu için yükseliş işareti olarak kabul edilir.

Borsalardan para yatırma ve çekme işlemlerinin net akış hacmi, Binance ve Coinbase üzerindeki düzenleyici baskının ortasında Haziran ayının başında para çekme işlemlerinde keskin bir artış olduğunu gösteriyor.

ETH Fiyat Yorumu Grafik

ETH’nin stake sözleşmelerine kilitlenmiş arzı, Nisan ayındaki Shapella yükseltmesinden bu yana önemli ölçüde arttı. Şu anda, toplam arzın %19,1’ini temsil eden 23 milyondan fazla ETH stake sözleşmelerine yatırılmış durumda. Glassnode’un verileri, 2023’ün başında %25,5 olan ETH arzının yaklaşık %30’unun, merkezi olmayan finans ve stake sözleşmeleri de dahil olmak üzere akıllı sözleşmelerde kilitli olduğunu gösteriyor.

Borsalardan para çekme işlemlerinin ve akıllı sözleşmelerdeki mevduatların artması, likit arzını azalttığı için ETH’nin fiyatı açısından olumlu. Üstelik uzun vadede dolaşımdaki art mevcut yakım kuralları gereği azalmaya devam ediyor.

ETH fiyatı 1.906 dolarlık yatay seviye civarında dirençle karşı karşıya. Parite, Kasım 2022’den bu yana yükselen üçgen formasyonuna göre teknik ve psikolojik direnç seviyeleri olarak hareket eden 1.900-2.000 dolar arasında daha yüksek dipler gördü.

2.000 doların üzerindeki bir kırılma ETH’yi hızla 2022’deki 3.000 dolar civarındaki kırılma seviyelerine doğru itebilir. Yükselen kanal formasyonunun hedefleri de bu seviyelerin etrafına denk geliyor.

ETH/BTC çifti, Bitcoin bazında 2023’ün en düşük seviyesi olan 0,06255 civarında destek bulmaya çalışıyor. Satıcılar fiyatı bu seviyenin altına iterse 0,05689 BTC desteğine kadar satışlar sürebilir.