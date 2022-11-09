Daha Mayıs ayında SBF'e kurtarıcı gözüyle bakılıyordu. Bugünler kurtulmak için bir el arıyor. CFTC izin verirse bu işten yakasını kurtarabilir.

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Nakamoto, sen ortalıktan kaybolduktan sonra kriptonun şansölyesi olmak için yarışan endüstri oyunları doğdu. Harika kurtarma planları vardı, fakat kendilerini kurtaracak bir strateji kuramadılar. Yıllar önce Satoshi Nakamoto “şansölye bankalar için ikinci kurtarma planını açıkladı” diyerek mevcut finansal sistemin sürdürülemez yapısından dem vuruyordu.

Kripto Paraların Kurtarıcısı

Mayıs ayını hatırlayın, iflasın eşiğindeki kripto para şirketlerini kurtarmak için çok paramız var. Veya 1 milyar doları ABD seçimlerinde yakmaya hazırım. Bu açıklamalar tanıdık geliyor mu? Evet, kriptonun eski genç milyarderi Sam (FTX kurucusu) bunları söylüyordu. FTX CEO‘su Sam Bankman-Fried bu yılın başlarında zor durumdaki bir dizi kripto şirketini kurtardığında, J.P. Morgan’ın kripto versiyonu olarak tanımlandı. O günlerde JP Morgan’ın bankaları nasıl kurtardığı ve daha bir dünya eski olayı zaten anlatmıştık.

İronik bir şekilde, şimdi kurtarma paketi alan kişi kendisi. Salı günü, 32 milyar dolar değerleme ile yaklaşık 2 milyar dolar toplayan ve kendisine 22,5 milyar dolar net değer kazandıran FTX’i ilk yatırımcısı olan Binance‘e sattığını duyurdu. Binance CEO’su Changpeng Zhao, anlaşmaya ilişkin kendi duyurusunda hiçbir şeyin bağlayıcı olmadığını ve Binance borsasının istediği zaman çekip gidebileceğini açıkça belirtti.

FTX karmaşık bir labirent olduğu için pek çok potansiyel sorun var. Dünya çapında franchise’ları var. En son sırasıyla Güney Kore, Japonya ve Kanada merkezli Bithumb, Liquid ve BitVo’yu açıklanmayan meblağlar karşılığında satın aldı. FTX ayrıca zor durumdaki kredi verenler Voyager ve BlockFi için 750 milyon dolardan fazla kurtarma anlaşması taahhüt etti. Buna ek olarak, FTX’in değerinin büyük bir kısmının düşen borsa tokenı FTT’ye bağlı olduğu göz önüne alındığında, iki tarafın finansal şartlar konusunda aynı fikirde olması gerekecek.

FTX Kurucusunun Sonu

İleriye baktığımızda, Bankman-Fried’in uzun vadede kriptoda kalıp kalmayacağını söylemek için erken. Ekim 2021’de kriptoyu sadece büyük bir servet kazanmanın kolay bir yolu olarak gördüğünü açıkça belirtti.

Kriptoda kalmayı deneyebilir ve belki de arkadaşı, hasmı ya da düşmanı Changpeng Zhao için çalışabilir. Ayrıca FTX‘in oldukça küçük bir iştiraki olan FTX.US’nin CEO’su olmaya devam edecek. Düzenleyicilerin ve kolluk kuvvetlerinin FTX ile olan ilişkilerini incelemesi de mümkündür, bu da bu soruların bazılarını tartışmalı hale getirebilir. Şu anda kimse dolandırıcılık yapıldığını iddia etmiyor, ancak kripto en iyi zamanlarda yetkililer için bir kum torbası olmuştur. Bu boyutta çöküşler yaşandığında, hükümetlerin soruşturma açacağından emin olunabilir.

Belki de büyük egolar dev çöküşlerin temelini oluşturuyordu. Do Kwon buna çok iyi bir örnekti, SBF ikinci büyük örnek sadece 1 yılda 2 büyük örnek gördük. Geçmişte ise sayısız benzer örnek vardı. Sorun şu ki hepsinin adı unutuldu.

Mayıs ayında büyük ego sahibi kurucuların, CEO’ların kripto ürünlerine “yatırım yapmak riskli olabilir mi?” demiştik. Zaman bu görüşü haklı çıkardı. Kripto paraların beyaz atlı kurtarıcısı, kriptonun yeni JP Morgan’ı kurtarıcı olmak hedefiyle çıktığı yolda bir kurtarıcı arıyor.