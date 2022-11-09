Reklam
Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Kripto Paraların Kurtarıcısı JP Morgan Olamadan Mezara Giriyor!

Kripto Paraların Kurtarıcısı JP Morgan Olamadan Mezara Giriyor!

Daha Mayıs ayında SBF'e kurtarıcı gözüyle bakılıyordu. Bugünler kurtulmak için bir el arıyor. CFTC izin verirse bu işten yakasını kurtarabilir.
02:42
9 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Nakamoto, sen ortalıktan kaybolduktan sonra kriptonun şansölyesi olmak için yarışan endüstri oyunları doğdu. Harika kurtarma planları vardı, fakat kendilerini kurtaracak bir strateji kuramadılar. Yıllar önce Satoshi Nakamoto “şansölye bankalar için ikinci kurtarma planını açıkladı” diyerek mevcut finansal sistemin sürdürülemez yapısından dem vuruyordu.

Kripto Paraların Kurtarıcısı

Mayıs ayını hatırlayın, iflasın eşiğindeki kripto para şirketlerini kurtarmak için çok paramız var. Veya 1 milyar doları ABD seçimlerinde yakmaya hazırım. Bu açıklamalar tanıdık geliyor mu? Evet, kriptonun eski genç milyarderi Sam (FTX kurucusu) bunları söylüyordu. FTX CEO‘su Sam Bankman-Fried bu yılın başlarında zor durumdaki bir dizi kripto şirketini kurtardığında, J.P. Morgan’ın kripto versiyonu olarak tanımlandı. O günlerde JP Morgan’ın bankaları nasıl kurtardığı ve daha bir dünya eski olayı zaten anlatmıştık.

İronik bir şekilde, şimdi kurtarma paketi alan kişi kendisi. Salı günü, 32 milyar dolar değerleme ile yaklaşık 2 milyar dolar toplayan ve kendisine 22,5 milyar dolar net değer kazandıran FTX’i ilk yatırımcısı olan Binance‘e sattığını duyurdu. Binance CEO’su Changpeng Zhao, anlaşmaya ilişkin kendi duyurusunda hiçbir şeyin bağlayıcı olmadığını ve Binance borsasının istediği zaman çekip gidebileceğini açıkça belirtti.

FTX karmaşık bir labirent olduğu için pek çok potansiyel sorun var. Dünya çapında franchise’ları var. En son sırasıyla Güney Kore, Japonya ve Kanada merkezli Bithumb, Liquid ve BitVo’yu açıklanmayan meblağlar karşılığında satın aldı. FTX ayrıca zor durumdaki kredi verenler Voyager ve BlockFi için 750 milyon dolardan fazla kurtarma anlaşması taahhüt etti. Buna ek olarak, FTX’in değerinin büyük bir kısmının düşen borsa tokenı FTT’ye bağlı olduğu göz önüne alındığında, iki tarafın finansal şartlar konusunda aynı fikirde olması gerekecek.

FTX Kurucusunun Sonu

İleriye baktığımızda, Bankman-Fried’in uzun vadede kriptoda kalıp kalmayacağını söylemek için erken. Ekim 2021’de kriptoyu sadece büyük bir servet kazanmanın kolay bir yolu olarak gördüğünü açıkça belirtti.

Kriptoda kalmayı deneyebilir ve belki de arkadaşı, hasmı ya da düşmanı Changpeng Zhao için çalışabilir. Ayrıca FTX‘in oldukça küçük bir iştiraki olan FTX.US’nin CEO’su olmaya devam edecek. Düzenleyicilerin ve kolluk kuvvetlerinin FTX ile olan ilişkilerini incelemesi de mümkündür, bu da bu soruların bazılarını tartışmalı hale getirebilir. Şu anda kimse dolandırıcılık yapıldığını iddia etmiyor, ancak kripto en iyi zamanlarda yetkililer için bir kum torbası olmuştur. Bu boyutta çöküşler yaşandığında, hükümetlerin soruşturma açacağından emin olunabilir.

Belki de büyük egolar dev çöküşlerin temelini oluşturuyordu. Do Kwon buna çok iyi bir örnekti, SBF ikinci büyük örnek sadece 1 yılda 2 büyük örnek gördük. Geçmişte ise sayısız benzer örnek vardı. Sorun şu ki hepsinin adı unutuldu.

Mayıs ayında büyük ego sahibi kurucuların, CEO’ların kripto ürünlerine “yatırım yapmak riskli olabilir mi?” demiştik. Zaman bu görüşü haklı çıkardı. Kripto paraların beyaz atlı kurtarıcısı, kriptonun yeni JP Morgan’ı kurtarıcı olmak hedefiyle çıktığı yolda bir kurtarıcı arıyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
İlgili Yazılar
Son Dakika: CZ’den Binance Coin (BNB) Açıklaması!
Son Dakika: CZ’den Binance Coin (BNB) Açıklaması!
Yine Bildi, Bundan Sonra? Bugün Yaşanan Kripto Para Düşünü Doğru Tahmin Etti!
Yine Bildi, Bundan Sonra? Bugün Yaşanan Kripto Para Düşünü Doğru Tahmin Etti!
Kripto Paralar Neden Düştü? Yaşanan Düşüş Derinleşecek Mi?
Kripto Paralar Neden Düştü? Yaşanan Düşüş Derinleşecek Mi?
Sıcak Gelişme: FTX TR Kullanıcılarına Kötü Haber! İşlemler Askıya Alındı!
Sıcak Gelişme: FTX TR Kullanıcılarına Kötü Haber! İşlemler Askıya Alındı!
Son Dakika: Binance CEO’su Bunu Yapacağız Dedi! Düşüşten Sonra Şok Açıklama!
Son Dakika: Binance CEO’su Bunu Yapacağız Dedi! Düşüşten Sonra Şok Açıklama!
FTX Bir Darbe De ABD’de Yedi! Bu Durum Başını Daha Çok Ağrıtacak!
FTX Bir Darbe De ABD’de Yedi! Bu Durum Başını Daha Çok Ağrıtacak!
Son Dakika: 2 Altcoin Uçuyor! Boğa Sezonu Başladı Mı?
Son Dakika: 2 Altcoin Uçuyor! Boğa Sezonu Başladı Mı?
Bitcoin ve Kripto Paralar Neden Düşüyor?
Bitcoin ve Kripto Paralar Neden Düşüyor?
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Bitcoin Fiyatı Neden Düşüyor? BTC’de Şimdi Hangi Seviyeler Beklenmeli?
Meraklı Bekleyiş! Haftaya Damga Vuran Dogecoin ve Bu 2 Altcoin için Sırada Ne Var?
Shiba Ne Olur? Dogecoin Artar mı?
Eylül’de Yüzde 45 Yükselen Altcoin için Düzeltme Bitti mi? Sırada Ne Var?
Yüzde 40 Yükseliş Potansiyeli ile Gözler Bu Altcoin’de!
Güncel NFT Haberleri
Bu Tarihe Ve Etkinliğe Dikkat! NFT Ve Kripto Paraların Gidişatı Değişebilir!
OpenSea Telif Ücretleri İçin Yeni Bir Geliştirme Üzerinde Çalışıyor!
Rishi Sunak’a Rağmen Kripto Paralarda Harekete Geçtiler!
Son Dakika: Solana ve Meta Arasında Muhteşem Ortaklık!
Instagram’dan Yeni NFT Hamlesi: Bu Hareketle Tiktok’u Sollayabilir!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Sıcak Gelişme: DeFi Altcoin 33 Milyar Dolarlık Bankayla Ortaklık Kurdu!
Altcoin Fiyatı Hızla Yükseliyor! Büyük DAO Önerisi Geçti!
SEC Başkanı: Kripto Paralardaki Bu Büyük Tehlikeyi Görüyoruz!
Bu Kripto Para Hacklendi! Son Kurban Kim Oldu?
DeFi Protokolüne Saldırıda Yeni Gelişme: Milyonlarca Doları İade Etti!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022