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On-chain veriler lider kripto para birimi olan Bitcoin’in (BTC) kaldıraç oranının tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldiğini gösteriyor. Bu durumda piyasanın yüksek volatiliteye doğru ilerleyebileceğinin bir işareti olabilir.

Bitcoin’de Zirve Metrik

Veri analiz platformu olan CryptoQuant’dan elde edilen verilere göre, kripto para piyasalarındaki kaldıraç oranı artarken fonlama oranı nötr kaldı. Tahmini kaldıraç oranı, Bitcoin açık faizi ile türev döviz rezervi arasındaki oranı ölçen bir gösterge olarak bilinmektedir. Açıklanan metrik, Bitcoin vadeli işlem piyasasında yatırımcılar tarafından şu anda kullanılan ortalama kaldıraç miktarı olduğu belirtildi. Belirtilen göstergenin değeri yüksek olduğunda, kullanıcıların çok fazla kaldıraç kullandığı anlamına gelir. Tarihsel olarak bu tür değerler kripto para fiyatında daha yüksek volatiliteye yol açtığı söyleniyor.

Öte yandan bahsi geçen metriğin değerinin düşük olması, yatırımcıların fazla kaldıraç kullanmadıkları için mevcut konumda yüksek risk almadıklarının bir göstergesi sayılabilir. Bitcoin tahmini kaldıraç oranı son dönemlerde ciddi bir yükseliş kaydederek yeni bir ATH elde etti. Bu durum yatırımcıların yüksek miktarda kaldıraç kullandığı anlamına geliyor.

Yüksek Volatilite

Aşırı kaldıraçlı piyasaların geçtiğimiz dönemlerde genellikle oldukça yüksek volatiliteli hale gelmesinin nedeni, bu tür koşulların toplu tasfiyelerin daha olası hale gelmesine yol açabilir. Yüksek kaldıraçlı dönemlerde fiyattaki herhangi bir ani dalgalanma, birçok sözleşmenin aynı anda tasfiye edilmesine neden olabilir. Ama sorun burada bitmiyor; belirtilen tasfiyeler, sebep olan fiyat hareketini daha da artırır ve dolayısıyla daha fazla tasfiyeye neden olabilir.

Bitcoin fonlama oranları olası bir sıkışmanın hangi yöne gidebileceği konusunda bize bir fikir verebilir. CryptoQuant, bu metriğin şu anda nötr bir değere sahip olduğunu ve pazarın kısa ve uzun vadeli yatırımcılar arasında eşit olarak bölündüğünü ima ettiğini belirtiyor. Bu nedenle yakın gelecekte olası bir daralmanın hangi yöne eğilebileceği konusunda bir şey söylemek zor. Ayrıca Bitcoin volatilitesi son haftalarda oldukça düşük seviyelerde devam ediyordu. Ancak bu kadar yüksek kaldıraç birikimi ile volatiliteli bir fiyatın işleme girmesi an meselesi olabilir.