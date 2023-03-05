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Bitcoin fiyatı Silvergate Bank’ın potansiyel iflasının etkisiyle gecikmeli satışlar gördü ve 22.000 dolarlı seviyelere düştü. Geçtiğimiz yılın son çeyreğini hatırlarsak eğer daha ciddi kayıplar yaşanmayacaksa şimdilik Bitcoin güçlü duruşundan pek bir şey kaybetmiş değil. Silvergate hali hazırda kripto şirketlerinin en önemli ortaklarından biriydi ve buna rağmen Bitcoin iflas söylentilerinden minimum seviyede etkilendi.

Kripto Paralar Son Durum

Standart her hafta sonu olduğu gibi hacim düşük ve 30 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Bitcoin fiyatı 22.300 doları dün ve bugün büyük ölçüde korudu yazı hazırlandığı sırada da 22.450 dolarda bulunuyordu. Kral kripto para biriminin 21.800 ve 22.300 dolar seviyelerinin üzerinde kalması yeniden toparlanma için umutları artıracak. 2023 başındaki seviyesine gerileyen RSI ise eğer toparlanma başlarsa zirvenin 25.000 doların çok daha ötesinde olabileceğinin sinyalini veriyor.

Silvergate Bank ile ilişkisi olan bankalar şimdilik ortaklığı sonlandırıp USD transferlerini askıya aldı. Önümüzdeki günlerde bu FUD hakkında daha büyük gelişmeler görebiliriz ve fiyat buna göre de yönünü tayin edecektir. Şimdilik aşırı satışlar yavaşladığı için Bitcoin cephesinde bir miktar toparlanma makul görünüyor.

Haftanın Kazanan/Kaybeden Altcoinleri

Kasım sonundan bu yana yapay zeka altcoinleri ciddi kazançlar getirdi ve anlaşılan getirmeye de devam edecek. Elon Musk’ın artık yapay zeka ile ilgileniyorum paylaşımı önümüzdeki günlerde bu konularda daha fazla paylaşım yapacağını gösteriyor. Musk eğer köpeklerden bahsediyorsa yükselen DOGE olur ancak yapay zeka söz konusu olduğunda birçok altcoin bunu üstüne alıyor.

Bu hafta en büyük 100 kripto para arasında en büyük kaybettiren KLAY oldu. Fiyat haftalıkta %20 oranında düştü ve bu zaten bekleniyordu. Arzın %75’nin yakılmasını hedefleyen öneri kabul edildi ve fiyat hızla yükseldi. Ancak herkesin gözden kaçırdığı şey bunun yaklaşık 3,5 yıl içinde olacağıydı. Devasa arz yakımının getirdiği FOMO böyle bir sonuç doğurdu. Uzun vadede arz azalacağı için fiyatı yol haritasına bağlı olarak artışlar yaşayabilir. RPL, CFX, OP ve Theta yine haftanın %15’in üzerinde kaybettirenleri oldu.

Son 7 günde BTC’deki düşüşe rağmen MKR, SNX ve AGIX yaklaşık %20 oranında kazanç getirdi. MKR Coin için teknik kurulum yükselişe işaret ediyordu, AGIX ise yapay zeka coşkusundan beslenmeye devam ediyor.