Kripto Paralarda Bomba Gelişme! Almanya’nın En Büyük Bankası Deutsche Bank Altcoin Çıkarıyor!

Kripto para dünyasının gündemine altcoin sınıfında yer alan stablecoin‘lerin pazar payını artırabilecek önemli bir gelişme bomba gibi düştü. Bloomberg, Almanya’nın en büyük pazar payına sahip bankası Deutsche Bank‘ın ortaklarıyla birlikte Euro’ya endeksli bir stablecoin çıkarmaya hazırlandığını bildirdi.

Deutsche Bank’ın Euro’ya Endeksli Stablecoin’i

Bloomberg’in haberine göre Deutsche Bank’ın DWS Grubu, Hollanda merkezli piyasa yapıcı Flow Traders ve kripto para yatırım şirketi Galaxy Digital‘le birlikte Euro’ya endeksli bir stablecoin çıkarmak için yeni bir şirket kurma hazırlığı yapıyor. Haberde, girişimin token’ize varlıkların ana akım olarak benimsenmesini sağlamayı amaçlandığı belirtildi. Kurulması planlanan ‘AllUnity’ adlı yeni şirket, Almanya’nın Frankfurt kentinde faaliyet gösterecek ve şirket için düzenleyici onay alma çabaları devam ediyor.

Şu anda stablecoin piyasasına 90.65 milyar dolar piyasa değeri ile Tether‘in ihraç ettiği ABD dolarına endeksli USDt (USDT) liderlik ediyor. USDT’nin hemen arkasında ise Circle’ın ihraç ettiği ve yine ABD dolarına endeksli USD Coin (USDC) yer alıyor.

AllUnity’ye Eski BitMex CEO’su Liderlik Edecek

Deutsche Bank’ın ortaklarıyla birlikte çıkaracağı Euro‘ya endeksli stablecoin’in adı henüz bilinmiyor. Bloomberg’in kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Deutsche Bank ve ortakları, AllUnity için Almanya Federal Finansal Denetleme Kurumu’ndan (BaFin) bir e-para lisansı almak için hazırlık yapıyor. Dahası kaynaklara göre AllUnity’ye geçmişte kripto para borsası BitMex’te CEO’luk yapan Alexander Höptner liderlik edecek.

Haberde, stablecoin’in tamamen teminatlarla destekleneceği belirtildi. Bu, teminat ve stablecoin operasyonlarını destekleyecek fonlar konusunda netlik eksikliği konusundaki eleştiriler nedeniyle stablecoin piyasasında önemli bir husus. Örneğin, USDT’nin arkasındaki şirket olan Tether, Aralık 2022’de FTX’in iflası sonrası baş gösteren stablecoin’lerin güvenliği konusundaki endişeler üzerine kredi riskini en aza indirmeyi planladığını açıklamıştı.

Şirket, kendisini bu tür felaketlerden korumak için şeffaflığı, hesap verebilirliği ve operasyonel üstünlüğü korumaya odaklandığının altını çizmişti. Deutsche Bank’ın Euro destekli stablecoin çıkarmak için ortaklık kurduğu Mike Novogratz‘ın Galaxy Digital’i de FTX’in çöküşünden etkilenen şirketler arasındaydı.

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