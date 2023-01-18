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Dünyanın en büyük finans şirketleri önümüzdeki dönemde yaşanacak ekonomik gelişmeleri ele alıyor. 2022 sonunda kapsamlı raporlar gördük. Bunların büyük çoğunluğu 2023 yılı için korkunç bir tablo çiziyordu. Aynı korkunç tabloda Bitcoin ve altcoinler için de daha fazla düşüş ön görülüyordu. Fakat tahminler revize ediliyor.

Resesyon Gelecek Mi?

Dünya devleri bu yıla dair resesyon beklentilerini revize ediyor. 2023 yılında sert bir resesyon dönemi bekleyen devler şimdi de geri adım atmaya başladı. ABD de aşırı düşen ISM PMI verisi Fed’e geri adım attırabilir. Şimdilik işler Fed’in istediği gibi “kontrollü” ilerliyor. Enflasyon istikrarlı biçimde düşüyor ve dolar endeksi gevşiyor.

Citigroup Inc (C.N) İcra Kurulu Başkanı Jane Fraser, CNBC’ye verdiği röportajda ABD Merkez Bankası’nın faiz artışlarını bahar sonu veya yaz başında yavaşlatabileceğini söyledi. Fed, aylarca aralıksız olarak faiz oranlarını yükselttikten sonra, Aralık ayında merkez bankasının politika sıkılaştırmasının tüm etkileri ekonomiye yansıdıkça faiz artırım hızını azaltacağının sinyalini verdi. Ancak Fed Başkanı Jerome Powell, aşırı iyimserliğe karşı uyarıda bulundu ve merkez bankasının enflasyonu daha sıkı bir şekilde kontrol altına alması gerektiğini söyledi. Geçtiğimiz hafta Fraser, Citigroup’un yılın ikinci yarısında ABD’de hafif bir resesyon beklediğini söyledi.

Goldman analistleri 2023 görünümlerinde, kendi çevrelerinde ekonomik tahminler konusunda anlaşmazlık olduğunu belirttiler. Goldman Sachs‘ın eski ortaklarından ve New York Fed Başkanı Bill Dudley, bu yıl resesyon olasılığını %70 civarında görüyor. Goldman’ın baş ekonomisti ve küresel yatırım araştırmaları başkanı Jan Hatzius ise bu oranın sadece %35 olduğunu söylüyor.

Kripto Paralar Yükselecek Mi?

Resesyon ihtimali kripto paralar için en az enflasyon kadar kötüdür. Kripto para piyasaları hisse senetleriyle uyumlu şekilde hareket eder ve resesyonda hisse senetleri düşme eğiliminde olur. Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde açıklanan sert resesyon uyarılarının yatırımcıları tedirgin ettiği su götürmez bir gerçek. Aynı şekilde resesyon beklentilerinin zayıflaması kripto para piyasaları için daha fazla yükseliş getirebilir.

Düşen enflasyon ve zayıflayan resesyon ihtimalinin ortasında Fed istediği yumuşak inişi yapabilirse kripto paralar sonraki boğa sezonuna rahatça başlayabilir.