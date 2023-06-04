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Haziran ayının ilk Pazar sabahından herkese günaydın, Bitcoin 27.000 dolardan alıcı bulmaya devam ediyor. Yatırımcılar hafta sonunda daha büyük yükselişler bekliyordu ancak düşen hacimler ilgisizliğin sürdüğünü gösteriyor. Peki kripto para piyasalarında son durum ne? Yatırımcıları neler bekliyor?

Bitcoin (BTC) Son Durum

Kral kripto para birimi 27.065 dolardan alıcı buluyor. Dün 27.400 doları zorlasa da yükseliş kalıcı olmadı. Günlükte hacim önemli ölçüde zayıf ve BTC’nin 27.200 dolar üstünde tutunamıyor oluşu iyi değil. Bugünün ilk dakikalarında fiyatın 27.000 doların altına düştüğünü gördük. Borç tavanı anlaşması Biden tarafından imzalanmış olsa da piyasalarda beklenen yükselişi maalesef tetikleyemedi.

800 dolarlık aralıkta 4 gündür oyalanan fiyat 27.800 doları aşmadan gerçek bir toplanma beklemek zor. Kısa vadede 27.200 dola altı kapanışlar da yatırımcıların yükseliş beklentisini baltalıyor. Mayıs başındaki düşüşün ardından azalan hacimler ve düşük volatilite yatırımcılar için piyasaları daha sıkıcı hale getirdi.

Kripto Paralar Son Durum

Kripto paraların kümülatif hacmi 19 milyar dolara kadar geriledi. Bitcoin hakimiyeti ise %46’nın altına düştüğü için altcoinlerin bir bölümünde gözle görülür toparlanmalar görülüyor. En büyük 10 kripto para arasında volatilite neredeyse sıfıra indi. Dün bu saatlere göre Bitcoin ve en büyük 9 altcoinin fiyatı çok az hareket etti.

En büyük 100 kripto para arasında hafta sonunu yükselişler geçirenler ise şunlar oldu;

LUNC %8

OP %3,6

IOTA %3

EGLD %2,65

CFX, IMX ve TRX ise %2 ile %5 arasında kayıplar yaşadı. Belirsizliklerin ortadan kalkmasıyla piyasaların hareketlenmesi beklenirken hacim zayıflığı bunun gerçekleşmeyebileceğini söylüyor. Yaz aylarında düşen hacimlere alışığız ancak bu dönem Bitcoin’in volatilite açısında dipte olduğu bir zaman dilimine denk geldiği için daha enteresan oldu.

Kısa vadede Bitcoin fiyatının artın yön tayini yapması gerekiyor. Aksi taktirde altcoinlerde tek haneli hareketler görmeye devam edeceğiz. Bunun için önümüzdeki en önemli etkinlik ay ortasındaki Fed faiz kararı olacak. Beklentiler faizlerin sabit bırakılacağı yönünde.