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Kripto Paralar Boğa Sızıntısı! En Büyük Bankalardan İkisi!

2 finans devinden önemli mesajlar var. Kripto para yatırımcılarını yakından ilgilendiriyor.
20:56
8 Şubat 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kurumsal ölçekte kripto paralara ilgi geçtiğimiz yıl yaşanan zincirleme iflasların ardından zayıflamıştı. Ancak birçok kuruluş bu alandaki büyüme potansiyeli konusunda iyimser görünüyor. Son gelen haberler kripto alanında daha hızlı bir benimsenme sürecine girmiş olabileceğimizi gösteriyor. En büyük bankalardan biriyle alakalı sızıntı ve diğer gelişmeleri ele alıyoruz.

Deutsche Bank Kripto

Bloomberg’in haberine göre, Alman bankacılık devi Deutsche Bank AG‘nin varlık yönetimi grubu, kripto alanındaki fırsatları değerlendirmek için 2 Alman kripto şirketine yatırım yapacak. Sızıntıya göre yatırım için görüşmeler devam ediyor. Konuya aşina olan kişiler Bloomberg’e, DWS Group olarak bilinen bölümün CEO’su Stefan Hoops’un, borsada işlem gören ürünler ihraç eden Deutsche Digital Assets’in yanı sıra önde gelen menkul kıymetler ticaret bankası ve piyasa yapıcısı Bankhaus Scheich’e ait olan trade firması Tradias’ın azınlık hissesini satın almak için görüşmelere başladığını söyledi.

Geçen hafta yapılan kazanç raporu sunumunda kripto savunucusu olan Hoops, kripto varlıkları için mevcut düşük fiyatların DWS için “ilginç fırsatlar” yaratabileceğini söyledi. Şirket yetkilisi daha önce de kripto alanında daha fazla var olmak istediklerini açıklamıştı. Personel sayısı ve ciro bakımından Almanya’nın en büyük bankası olan Deutsche Bank mevcut yasal düzenlemeler kripto yatırımcılarına belli oranda izin verdiği için daha rahat hareket edebiliyor.

Kripto Para Boğası

Son 24 saatte kripto odaklı pozitif haberler sadece Alman bankacılık devinden gelmedi. ABD merkezli BNY Mellon da bugün kripto para yatırımcılarının odağındaydı. Bank of New York Mellon’un dijital varlıklar başkanı Michael Demissie bugün son yaptıkları araştırma raporlarının onlara “kriptonun kalıcı olduğunu” söylediğini açıkladı. Afore Consulting’in 7. Yıllık FinTech ve Düzenleme Konferansı’nda kripto para konulu bir panelde konuşan BNY Mellon’dan Demissie müşterilerin yoğun biçimde kripto paralarla ilgilendiğini vurguladı. Bu oldukça önemli, FTX iflasına rağmen bu tarz raporların cesurca duyurulması sonraki boğa sezonunun nitelikli yatırımcılardan gelen talebin patlamasıyla tetiklenebileceğini gösteriyor.

Demissie, Ekim 2022’de BNY Mellon müşterileri arasında yapılan ve müşterilerin %90’ından fazlasının yakın gelecekte tokenize varlıklara yatırım yapmayı beklediğini ortaya koyan bir ankete atıfta bulundu. Bank of New York Mellon’un dijital varlıklar başkanı Michael Demissie yine de kapsamlı regülasyonların yatırımcılar için ihtiyaç duyulan en önemli şey olduğunu vurguladı.

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