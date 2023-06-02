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Bitcoin (BTC) fiyatı, ABD’den gelen işsizlik ve istihdam verileri ile beraber yeniden 27.000 dolar üzerinçıktı. Bu durum kripto para piyasasının genelini ve özel olarak XRP‘yi de etkiledi. Ancak XRP’nin top 10 kripto para arasında “en yeşil” olanlardan birisi olmasının tek sebebi ABD işsizlik verileri değil.

XRP, Ciddi Yükselişe Gebe

Ripple’a karşı, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından açılan menkul kıymet davasında önemli gelişmeler yaşandı ve XRP, bu kapsamda yükseliş elde etti. Ünlü kripto para analisti TechnicalRoundUp ise kendi YouTube kanalında yaptığı son açıklamasında, XRP fiyatının potansiyel yükselişine değindi. Analist, XRP fiyatının mevcut değerini ikiye hatta üçe bile katlayabileceğini vurguladı. Bu iyimser tahmin ise SEC davasından çıkacak olumlu bir karara dayanıyor ve XRP fiyatının piyasa dinamiklerini alt üst etmesini temel alıyor.

Analist, şu an XRP yatırımı yapmanın, özellikle riskleri göze alıp nerede duracağını bilenler için kazançlı olabileceğini aktardı. Analiste göre risk ve ödül orantısına göre XRP, gerçekten de bir kademe ön plana çıkıyor. XRP’nin olası bir kötü durumda ve dava kaybında bile zaten çok fazla değer kaybettiğini belirten analist, bunun en fazla ekstra %10 düşüş ile sonuçlanabileceğini düşünüyor. Analiste göre XRP için 1 dolar, gerçek bir hedef olabilir.

Analiste göre XRP şu senaryoyu yaşayabilir:

“XRP bence yenin gündeme gelebilir. SEC davasının sonucunu almaya gitgide yaklaşıyoruz ve bence bir stop loss emri ile olası bir kazanç çok ciddi olabilir. Buradaki kazanç iki hatta üç kat olabilir. Düşüş ise olası bir kötü senaryoya göre %10 ila %15 olma ihtimaline sahip.”

XRP Fiyat Analizi

XRP fiyat analizine bakıldığında ise başka uzmanların da benzer görüşlere sahip olduğu görülüyor. Ünlü altcoin uzmanı DonAlt, XRP fiyatının kötü haber alması durumunda düşüşün sınırlı, iyi haber alması durumunda ise ciddi seviyelerde olacağını vurgulamıştı. Analist, XRP fiyatının 0,70 doları test edebileceğini aktardı ve bunun beklentisi içerisinde olduğunu yineledi.

XRP fiyatı an itibarıyla 0,51 dolar desteğini koruyor ve bu kapsamda kesinlikle top 10 kapsamıında en iyi durumda olan altcoinlerden birisi olmayı başarıyor.