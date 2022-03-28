Bitcoin (BTC), günün erken saatlerinde kaydetmeye başladığı güçlü yükseliş hareketleri ile birlikte 47.000 dolar fiyat seviyelerini aştı. Bitcoin‘deki bu değer artışı, kripto para piyasasının da bir yükseliş ivmesi kazandırdı. Çoğu altcoin, volatilitesi yüksek yükseliş hareketleri kaydetmeye başladı. Piyasadaki yüksek volatilite ile birlikte ise son 24 saatlik zaman diliminde kaydedilen toplam likidasyon 400 milyon doları aştı.

Bitcoin (BTC), 47.000 Doları Aştı

Bitcoin (BTC), günün erken saatlerinde yükseliş hareketlerine hız kazandırarak 47.000 dolar fiyat seviyelerini geride bıraktı. Bitcoin’deki bu değer artışı, kripto para piyasasına güçlü bir yükseliş ivmesi kazandırdı. Ethereum (ETH), kaydettiği son yükseliş hareketlerinin ardından 3.330 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Piyasadaki yükseliş ile birlikte kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri 2,2 trilyon dolara ulaşırken, aynı zamanda son 24 saatlik toplam işlem hacmi ise 100 milyar doları aştı. Piyasadaki bu yükseliş, aynı zamanda volatilitenin de önemli ölçüde artmasına neden oldu.

Kripto Para Piyasasında Yüksek Volatilite

Bitcoin’in 47.000 doları aşması ile birlikte altcoin’ler de volatilitesi yüksek fiyat hareketleri kaydetmeye başladı. Piyasadaki bu yüksek volatilite ile birlikte son 24 saatlik zaman diliminde, Coinglass verilerine göre kaydedilen toplam likidasyon 400 milyon doları aştı. Kaydedilen toplam likidasyonun büyük bir bölümü short pozisyonlar oldu. Son 24 saatlik zaman diliminde yaklaşık 170 milyon dolarlık Bitcoin pozisyonu likide olurken, aynı zamanda Ethereum pozisyonlarında 117 milyon dolarlık likidasyon gerçekleşti. Kaydedilen toplam likidasyonda 76.000’den fazla trader’ın pozisyonu likide oldu.