Kripto Para Piyasasının Güçlü Birinci Çeyrek Raporu!

Kripto veri ve fiyat platformu CoinGecko‘nun sunduğu 2023 yılı birinci çeyrek kripto para sektörü raporu piyasa genelindeki eğilimler, Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) analizi, merkeziyetsiz finans (DeFi) ve NFT ekosistemlerine ilişkin içgörüler ve merkezi kripto para borsaları (CEX) ile merkeziyetsiz kripto para borsalarının (DEX) işlem hacimleri dahil olmak üzere kripto para dünyasındaki çeşitli alanlara yönelik önemli bilgiler sağlıyor. Şimdi gelin raporun detaylarına bakalım.

Bitcoin, Ethereum, Borsalar ve Stablecoin Piyasası

Kripto para piyasası 2023’e güçlü bir başlangıç yaptı ve 2022 sonundaki kış uykusundan uyanarak toparlanarak toplam piyasa değerinde yüzde 48,9’luk bir artışla 31 Mart itibariyle 1.2 trilyon dolara ulaştı. Bitcoin (BTC) ve Ethereum‘un (ETH) fiyatları sırasıyla yaklaşık 28 bin dolar ve bin 800 dolara yükseldi ve BTC birinci çeyrekte yüzde 72’lik kayda değer bir kazançla başı çekti.

Kripto para piyasasının yılın ilk çeyreğinde ortalama günlük işlem hacmi, artan piyasa aktivitesi ve volatilitenin etkisiyle yüzde 30 artarak birinci çeyrekte 77 milyar dolara ulaştı. Çeyrek boyunca Bitcoin geleneksel varlık sınıflarını geride bırakarak yüzde 72,4’lük önemli bir kazanç elde etti ve gösterdiği performans ile NASDAQ ile altını geride bıraktı. Yüzde 6,1 oranında değer kaybeden ham petrol hariç diğer büyük varlık sınıfları çeyreği olumlu bir notla tamamladı.

Spot tarafta ise kripto para piyasasının spot işlem hacmi ilk çeyrekte yüzde 18,1 artarak 2.8 trilyon dolara ulaştı. CEX’ler üzerindeki düzenleyici inceleme baskısı DEX’lerin CEX’leri geride bırakmasını sağladı. Çeyrek boyunca DEX’ler CEX’lerin yüzde 16,9’a kıyasla yüzde 33,4 oranında büyüdü.

Stablecoin piyasası tarafında ise temel olarak Paxos’un Binance USD (BUSD) desteğini sonlandırması ve kısa süreli USD Coin (USDC) depegging nedeniyle yüzde 4,5’lik bir düşüş (6.2 milyar dolar) görüldü. En büyük stablecoin Tether (USDT) ise konumunu koruyarak güçlendirirken, USDC ve BUSD’nin piyasa değerinde kayıplar verdi.

DeFi Sektörü Üç Haneli, NFT Sektörü İki Haneli Büyüdü

DeFi ve NFT tarafında da çeyrek boyunca önemli gelişmeler yaşandı. DeFi sektörü yüzde 65,2 oranında büyüyerek ilk çeyrekte 29.6 milyar dolara ulaştı. Likit stake protokollerinin yönetişim token’leri piyasa değerlerindeki yüzde 210,9’luk bir artışla bu artışa öncülük etti ve borç verme protokollerini geçerek DeFi’deki üçüncü en büyük kategori haline geldi.

NFT sektörünün hacmi ilk çeyrekte 4.5 milyar dolara yükselerek bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 68 artış gösterdi. Yeni NFT pazar yeri Blur, ürettiği işlem hacmi ile OpenSea‘yi geride bırakarak Mart 2023 itibarıyla yüzde 71,8 pazar payı ile en büyük NFT pazar yeri oldu.