Okuma Süresi: 2 Dakika

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), dün akşam saatlerinden bu yana kaydettiği değer artışları ile birlikte 29.300 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, gün içerisinde düşük oranlarda değer artışları kaydetti. Hafta içerisinde birden fazla kez 0,5 dolar direncini test eden XRP ise kaydettiği son fiyat hareketlerinin ardından 0,47 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Kripto Para Piyasasında Son Durum Ne?

Bitcoin (BTC), dün akşam saatlerinden bu yana kaydettiği değer artışları ile birlikte 29.300 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, gün içerisinde düşük oranlarda değer artışları kaydetti. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer artışlarının ardından 1910 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap verilerine göre 1,2 trilyon dolar seviyesine ulaştı.

Öte yandan kripto para piyasasındaki bu volatilitenin etkisiyle Coinglass’ın paylaştığı güncel verilere göre 75 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

XRP, Kritik Fiyat Seviyelerinde

Lider kripto para birimi Bitcoin’deki değer artışlarının etkisiyle kripto para piyasasındaki çoğu altcoin gün içerisinde yeniden yükselişe geçti ve düşük oranlı değer artışları kaydetti. Hafta içerisinde 0,5 dolar seviyelerini test etmesine karşın volatilitesi oldukça yüksek fiyat hareketleri kaydederek Çarşamba günü 0,44 dolar seviyelerine kadar gerileyen XRP, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ise %3’e yakın bir değer artışı kaydetti. XRP, kaydettiği bu son değer artışlarının ardından 0,47 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı.