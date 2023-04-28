Hemen
Başla!
Hemen  Başla!


  • CoinTürk
  •   Kripto Para Piyasasında Son Durum Ne? XRP, Yeniden Kritik Direnç Seviyesine Yaklaştı!

Kripto Para Piyasasında Son Durum Ne? XRP, Yeniden Kritik Direnç Seviyesine Yaklaştı!

Son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %3'e yakın bir değer artışı kaydeden XRP, yeniden 0,5 dolar direncine yaklaştı.
15:15
28 Nisan 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), dün akşam saatlerinden bu yana kaydettiği değer artışları ile birlikte 29.300 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, gün içerisinde düşük oranlarda değer artışları kaydetti. Hafta içerisinde birden fazla kez 0,5 dolar direncini test eden XRP ise kaydettiği son fiyat hareketlerinin ardından 0,47 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Kripto Para Piyasasında Son Durum Ne?

Bitcoin (BTC), dün akşam saatlerinden bu yana kaydettiği değer artışları ile birlikte 29.300 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, gün içerisinde düşük oranlarda değer artışları kaydetti. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer artışlarının ardından 1910 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap verilerine göre 1,2 trilyon dolar seviyesine ulaştı.

Öte yandan kripto para piyasasındaki bu volatilitenin etkisiyle Coinglass’ın paylaştığı güncel verilere göre 75 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

XRP, Kritik Fiyat Seviyelerinde

Lider kripto para birimi Bitcoin’deki değer artışlarının etkisiyle kripto para piyasasındaki çoğu altcoin gün içerisinde yeniden yükselişe geçti ve düşük oranlı değer artışları kaydetti. Hafta içerisinde 0,5 dolar seviyelerini test etmesine karşın volatilitesi oldukça yüksek fiyat hareketleri kaydederek Çarşamba günü 0,44 dolar seviyelerine kadar gerileyen XRP, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ise %3’e yakın bir değer artışı kaydetti. XRP, kaydettiği bu son değer artışlarının ardından 0,47 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
İlgili Yazılar
Piyasa Gurusu Biri Dışında Diğer Altcoin’lerin Bitcoin Karşısında Erimesini Bekliyor! İşte O Altcoin!
Piyasa Gurusu Biri Dışında Diğer Altcoin’lerin Bitcoin Karşısında Erimesini Bekliyor! İşte O Altcoin!
Aman Dikkat! Kripto Uzmanından Bu Altcoin’ler İçin Merkeziyetsizlik Uyarısı!
Aman Dikkat! Kripto Uzmanından Bu Altcoin’ler İçin Merkeziyetsizlik Uyarısı!
Santiment’ten Ripple’a (XRP) Kritik Rapor! Altcoinde Güncel Veriler!
Santiment’ten Ripple’a (XRP) Kritik Rapor! Altcoinde Güncel Veriler!
Shiba Inu’da (SHIB) Son Durum! Meme Token’da Yükseliş Geliyor Mu?
Shiba Inu’da (SHIB) Son Durum! Meme Token’da Yükseliş Geliyor Mu?
Piyasaya Güncel Bakış: Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri!
Piyasaya Güncel Bakış: Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri!
Bitcoin ve Bu Altcoin İçin Kritik Gün Bugün! 4.6 Milyar Dolarlık Yük Kalkacak!
Bitcoin ve Bu Altcoin İçin Kritik Gün Bugün! 4.6 Milyar Dolarlık Yük Kalkacak!
Dünyanın En Özgür Ekonomisinden Bankalara Bitcoin ve Altcoin Uyarısı: Onlarla İyi Geçinin!
Dünyanın En Özgür Ekonomisinden Bankalara Bitcoin ve Altcoin Uyarısı: Onlarla İyi Geçinin!
Bitcoin’de Son Durum! Günün En Çok Kazandıran ve Kaybettiren Altcoin’leri!
Bitcoin’de Son Durum! Günün En Çok Kazandıran ve Kaybettiren Altcoin’leri!
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Kemerlerinizi Bağlayın, Bu Altcoin’deki Yükselişi Kaçırmayın! Son 2 Ayın En Yüksek Seviyesi İçin Hazırlanıyor!
Solana Coin Geleceği! Solana Ne Olur?
Bitcoin Kritik Eşikte! BTC Neden Düştü? Düşüş Devam Edecek mi?
4 Ayda 2x Yapıp Duran Popüler Altcoin Yeni Bir Patlama Yapabilir!
Bu Mümkün Mü? Bitcoin’de 25.000 Dolar Korkusu Başladı! Bakın Grafikler Düşüş İçin Ne Söylüyor!
Güncel NFT Haberleri
Ünlü Kripto Analisti Chris Burniske: İnsanlar Bu Altcoindeki Fırsatı Görmüyor, Uyuyor!
AVAX Alınır Mı? Avalanche İçin Vadede Bu Veri İyiye İşaret!
Son Dakika: 15 Mayıs’a Ertelendi! Kripto Paralar İçin Büyük Gün! Heyecanlı Bekleyiş!
Starbucks Şovunda İkinci Perde! İsmi Bile Dakikalar İçerisinde Tükenmesine Yetti!
Kriptodaki Dev Fırsat! Eski Goldman Sachs Yöneticisi Açıkladı!
Güncel DEFI Gelişmeleri
2,8 Trilyon Doları Aştı! Kripto İçin Sevindiren Rapor! Bu Altcoinler Boğada Uçacak!
Sonuç Olumlu! Bu Kripto Paralar İçin Korkulan Olmadı!
Önemli Gelişme: ABD SEC Kripto Konusunda İhtilafa Düştü! Bu İş Kriptoya Yarar!
Yüzde 300! JOE Neden Yükseliyor? Trade JOE Token Müjdeyi Verdi!
Bugün Açıklandı! 580 Altcoin ABD Yaptırımı Riskiyle Karşı Karşıya!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023