Yatırım ve Finans

Kripto Para Piyasasında Devrim! Ezber Bozan Gelişme Bu Ülkeden

Özet

  • Güney Kore Borsası’ndan bugün devrim niteliğinde bir gelişme var.
  • Tokenize menkul kıymetler adımı kripto alanının önünü açacak.
  • Stratejik hamlenin boğa sezonu beklentisinin olduğu bir dönemde gerçekleşmesi önemli bir ayrıntı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Dr. Mesut İnan
Dr. Mesut İnan

Güney Kore Borsası (KRX), yeni menkul kıymetler için bir pilot piyasa oluşturmak üzere yenilikçi bir finansal hizmet başvurusunda bulundu. Bu gelişme finans dünyasında çığır açacak bir hamleye işaret etti. Sektör uzmanları, tokenize edilmiş bir menkul kıymet arzı (STO) piyasasının potansiyel açılışını öngörerek beklenti içine girdiler. Gelişme kripto para alanı için de devrim anlamına geliyor.

İçerikler
Ateşi körükledi: KRX’in Token Menkul Kıymetler Piyasasına Yönelik HamlesiDüzenleyici Yeşil Işık: Tokenize Menkul Kıymetlerin GeleceğiSahne Hazırlanıyor: KRX’in Stratejik Zaman Çizelgesi ve VizyonuTokenize Menkul Kıymetler: Kapsamlı Bir Piyasa Evrimi

Ateşi körükledi: KRX’in Token Menkul Kıymetler Piyasasına Yönelik Hamlesi

Kaynaklar, Güney Kore Borsası’nın 29 Eylül’de Finansal Hizmetler Komisyonu’na (FSC), tokenize menkul kıymetlere dayalı bir borsa içi piyasa başlatmak üzere yenilikçi bir finansal hizmet için onay isteyen bir başvuru sunduğunu ortaya koyuyor.

Bu hamle, FSC’nin bir pilot planı önceden onaylamasıyla uyumlu olup, yatırım sözleşmesi odaklı menkul kıymetleri ve parasal olmayan trust geliri odaklı menkul kıymetlerle ilgilenen piyasaların önünü açmakta.

Düzenleyici Yeşil Işık: Tokenize Menkul Kıymetlerin Geleceği

Yenilikçi Finansal Hizmetler İnceleme Genel Komitesi’nin nihai kararı beklenirken, Güney Kore Borsası’nın iddialı girişimi piyasa dinamiklerini yeniden şekillendirebilir. Onaylanması halinde, yatırım sözleşmesi odaklı menkul kıymetler ve trust imtiyazlı menkul kıymetler şeklindeki yatırım ürünlerinin dağıtımına piyasada izin verilecek.

Bu durumun önemli bir sonucu ortaya çıkacak. Buna göre hamle, tokenize menkul kıymetleri OTC ticaretinden men eden mevcut kısıtlamadan önemli bir sapma anlamına gelecek.

Sahne Hazırlanıyor: KRX’in Stratejik Zaman Çizelgesi ve Vizyonu

Güney Kore Borsası, Finansal Hizmetler Komisyonu’ndan yeşil ışık aldıktan sonra tokenize menkul kıymet dağıtım piyasası için hazırlıklarını hızlandırmaya başlıyor. Borsa, önümüzdeki yılın başlarında, tokenize menkul kıymetler ihraç etmek veya OTC ticareti yapmak isteyen işletmeler için kapsamlı bir brifing oturumu düzenlemeyi planlıyor.

KOSDAQ, sektörün hassasiyetlerini dikkate alarak sistemini iyileştirmeyi ve tokenize menkul kıymetlerin listelenmesi veya alım satımına ilişkin açıklama yükümlülüklerinin makul düzeyde kalmasını sağlamayı da amaçladı.

Tokenize Menkul Kıymetler: Kapsamlı Bir Piyasa Evrimi

Güney Kore Borsası, tokenize menkul kıymetlere dar bir odaklanmanın aksine, bu girişimin geleneksel bir STO’nun ötesine geçtiğini vurguluyor. Güney Kore Borsası‘ndan bir yetkili, “Bu bir STO değil, listelenecek yeni menkul kıymetler için bir pilot piyasadır” diyerek konuya açıklık getirdi.

Düzenleyici onay verildikten sonra, piyasa işleyiş düzenlemelerinin sonuçlandırılmasının önü açılacak ve önümüzdeki yılın ilk yarısında potansiyel bir piyasa açılışı ile sonuçlanacak.

Duyuru finans sektörü için çok önemli bir ana işaret ederken, tokenize menkul kıymetlerinin fiili ticareti, piyasa açıldıktan sonra bile zaman alabilir. Menkul kıymetler piyasasındaki mevcut listeleme süreciyle paralellik kurulduğunda, başvurudan listelemeye kadar geçen süre genellikle yaklaşık altı ay sürmekte.

Daha geniş bir bağlamda, tokenize menkul kıymetlere yönelik hareket, Finansal Hizmetler Komisyonu’nun Şubat ayında daha önce yaptığı duyuru ile uyumlu. Komisyon, geleneksel elektronik menkul kıymetler yoluyla uygulanması zor olan çeşitli hakların tokenize menkul kıymetler şeklinde ihraç edilmesinin altını çizmişti.

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By Dr. Mesut İnan
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1981 yılında Erzincan’da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. İkinci lisans programı olarak Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans yaptı. Doktora eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. Sosyoloji alanında 3 kitabı ve çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Bitcoin ve kripto para alanında kitap çalışmalarına devam etmekte ve 2018 yılından beri kripto para alanında içerik hazırlamaktadır.
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