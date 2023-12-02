Kripto Para Piyasasında Devrim! Ezber Bozan Gelişme Bu Ülkeden

Güney Kore Borsası (KRX), yeni menkul kıymetler için bir pilot piyasa oluşturmak üzere yenilikçi bir finansal hizmet başvurusunda bulundu. Bu gelişme finans dünyasında çığır açacak bir hamleye işaret etti. Sektör uzmanları, tokenize edilmiş bir menkul kıymet arzı (STO) piyasasının potansiyel açılışını öngörerek beklenti içine girdiler. Gelişme kripto para alanı için de devrim anlamına geliyor.

Ateşi körükledi: KRX’in Token Menkul Kıymetler Piyasasına Yönelik Hamlesi

Kaynaklar, Güney Kore Borsası’nın 29 Eylül’de Finansal Hizmetler Komisyonu’na (FSC), tokenize menkul kıymetlere dayalı bir borsa içi piyasa başlatmak üzere yenilikçi bir finansal hizmet için onay isteyen bir başvuru sunduğunu ortaya koyuyor.

Bu hamle, FSC’nin bir pilot planı önceden onaylamasıyla uyumlu olup, yatırım sözleşmesi odaklı menkul kıymetleri ve parasal olmayan trust geliri odaklı menkul kıymetlerle ilgilenen piyasaların önünü açmakta.

Düzenleyici Yeşil Işık: Tokenize Menkul Kıymetlerin Geleceği

Yenilikçi Finansal Hizmetler İnceleme Genel Komitesi’nin nihai kararı beklenirken, Güney Kore Borsası’nın iddialı girişimi piyasa dinamiklerini yeniden şekillendirebilir. Onaylanması halinde, yatırım sözleşmesi odaklı menkul kıymetler ve trust imtiyazlı menkul kıymetler şeklindeki yatırım ürünlerinin dağıtımına piyasada izin verilecek.

Bu durumun önemli bir sonucu ortaya çıkacak. Buna göre hamle, tokenize menkul kıymetleri OTC ticaretinden men eden mevcut kısıtlamadan önemli bir sapma anlamına gelecek.

Sahne Hazırlanıyor: KRX’in Stratejik Zaman Çizelgesi ve Vizyonu

Güney Kore Borsası, Finansal Hizmetler Komisyonu’ndan yeşil ışık aldıktan sonra tokenize menkul kıymet dağıtım piyasası için hazırlıklarını hızlandırmaya başlıyor. Borsa, önümüzdeki yılın başlarında, tokenize menkul kıymetler ihraç etmek veya OTC ticareti yapmak isteyen işletmeler için kapsamlı bir brifing oturumu düzenlemeyi planlıyor.

KOSDAQ, sektörün hassasiyetlerini dikkate alarak sistemini iyileştirmeyi ve tokenize menkul kıymetlerin listelenmesi veya alım satımına ilişkin açıklama yükümlülüklerinin makul düzeyde kalmasını sağlamayı da amaçladı.

Tokenize Menkul Kıymetler: Kapsamlı Bir Piyasa Evrimi

Güney Kore Borsası, tokenize menkul kıymetlere dar bir odaklanmanın aksine, bu girişimin geleneksel bir STO’nun ötesine geçtiğini vurguluyor. Güney Kore Borsası‘ndan bir yetkili, “Bu bir STO değil, listelenecek yeni menkul kıymetler için bir pilot piyasadır” diyerek konuya açıklık getirdi.

Düzenleyici onay verildikten sonra, piyasa işleyiş düzenlemelerinin sonuçlandırılmasının önü açılacak ve önümüzdeki yılın ilk yarısında potansiyel bir piyasa açılışı ile sonuçlanacak.

Duyuru finans sektörü için çok önemli bir ana işaret ederken, tokenize menkul kıymetlerinin fiili ticareti, piyasa açıldıktan sonra bile zaman alabilir. Menkul kıymetler piyasasındaki mevcut listeleme süreciyle paralellik kurulduğunda, başvurudan listelemeye kadar geçen süre genellikle yaklaşık altı ay sürmekte.

Daha geniş bir bağlamda, tokenize menkul kıymetlere yönelik hareket, Finansal Hizmetler Komisyonu’nun Şubat ayında daha önce yaptığı duyuru ile uyumlu. Komisyon, geleneksel elektronik menkul kıymetler yoluyla uygulanması zor olan çeşitli hakların tokenize menkul kıymetler şeklinde ihraç edilmesinin altını çizmişti.