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  •   Kripto Para Piyasası Düşüşte: XRP, Yeniden Kritik Seviyelere Geriledi! Düşüş Devam Edecek mi?

Kripto Para Piyasası Düşüşte: XRP, Yeniden Kritik Seviyelere Geriledi! Düşüş Devam Edecek mi?

Özet

  • Son 1 ayda yüzde 25'den fazla değer kaybeden XRP, kripto para piyasasındaki düşüş eğiliminin de etkisiyle değer kayıplarına hız kazandırdı.
  • XRP, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde de yüzde 3'ün üzerinde bir değer kaybı kaydederek 0,5 dolar seviyelerine geriledi.
  • Ayrıca XRP'nin toplam piyasa değeri de kaydedilen son düşüşlerin ardından 26,8 milyar dolar seviyelerine geri çekildi.
  • Piyasa etkisi: Nötr
17:45
1 Eylül 2023
Yazar: Ali Eren Girişken

Bitcoin‘in son 24 saatte %4’ün üzerinde bir değer kaybı kaydetmesi ile birlikte kripto para piyasası da yeniden düşüşe geçti. Son haftalarda düşüş yönlü bir ivme yakalayan ve son 1 ayda %25’den fazla değer kaybeden XRP de son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %3’ün üzerinde bir değer kaybı kaydederek 0,5 dolar seviyelerine geriledi.

Kripto Para Piyasası Düşüşte

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatte %4’ün üzerinde bir değer kaybı kaydederek 26.000 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasası, BTC‘nin yeniden 26.000 dolar seviyelerine gerilemesinin ardından güne düşüş ile başladı. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin sabah saatlerinden bu yana çeşitli oranlarda değer kayıpları kaydetti.

Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,05 trilyon dolar seviyelerine geriledi. Ayrıca kripto para piyasasındaki artan volatilitenin etkisiyle Coinglass verilerine göre son 24 saatte ortalama 120 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Haftalardır düşüş yönlü bir ivme yakalayan XRP de piyasadaki düşüş eğiliminin etkisiyle değer kayıplarına hız kazandırdı. Son 24 saatte %3’den fazla değer kaybeden XRP, 0,5 dolar seviyelerine geri çekildi.

XRP, 0,5 Dolar Seviyelerine Geriledi

Temmuz ayının ortalarında Ripple-SEC davasında çıkan XRP kararının etkisiyle güçlü bir yükseliş yaşayan XRP bu süreçte 0,9 dolar seviyelerine kadar yükselse de yükselişlerine devam edemedi ve son haftalarda oldukça güçlü bir düşüş ivmesi yakaladı. Son 1 aylık zaman dilimi içerisinde %25’den fazla değer kaybeden XRP, kripto para piyasasının güne düşüş ile başlamasıyla birlikte son 24 saatte de %3’ün üzerinde bir değer kaybı kaydederek 0,5 dolar seviyelerine yaklaştı.

XRP, Ağustos ayında 0,5 dolar desteğini birden fazla kez test etti ve geçmiş haftalarda kısa bir süreliğine de olsa 0,48 dolar seviyelerine kadar geriledi. XRP’deki son düşüşleri değerlendiren birçok analist, XRP’nin düşüşe devam ederek 0,5 dolar seviyelerinin altına gerilemesi durumunda değer kayıplarının hız kazanabileceğini ifade etti.

Son haftalarda kaydedilen değer kayıpları, XRP’nin güçlü bir darbe almasına neden oldu. XRP’nin piyasa değeri, son 1 aylık zaman dilimi içerisinde 36 milyar dolar seviyelerinden 26,8 milyar dolar seviyelerine geriledi.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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