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Kripto para piyasası, SEC’nin Binance’e açtığı davanın etkisiyle hız düşüşe geçti. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), %4’lük bir değer kaybı ile 25.690 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başlarken kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,09 trilyon dolar seviyelerine geriledi. Çok sayıda kripto para birimi, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde çift haneli değer kayıpları kaydetti.

Kripto Para Piyasası Düşüşte

SEC’nin Binance’e ve Binance CEO’su Changpeng Zhao’ya ABD menkul kıymetler yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle dava açmasıyla birlikte kripto para piyasası hızla düşüşe geçti. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), %4’ün üzerinde bir değer kaybı ile 25.690 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, gün içerisinde değer kayıplarına hız kazandırdı.

Son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %3’lük bir düşüş kaydeden Ethereum (ETH), 1815 dolar fiyat seviyelerine geriledi. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise CMC verilerine göre 1,09 trilyon dolar seviyelerine geri çekildi.

Bu Altcoin’lerdeki Değer Kayıpları Hız Kazanıyor

Kripto para piyasasının yeniden düşüşe geçmesiyle birlikte dün akşam saatlerinden bu yana çift haneli değer kayıpları kaydeden kripto para birimleri de oldu. Son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %16’nın üzerinde bir değer kaybı kaydederek piyasadaki düşüşe öncülük eden The Sandbox (SAND), CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatte en yüksek oranlarda değer kaybeden kripto para birimlerinin başında yer aldı.

Ayrıca %13,6’lık düşüşü ile Decentraland (MANA), %13,4’lük düşüşü ile Pepe (PEPE), %12,9’luk düşüşü ile Render Token (RNDR) ve %12,2’lik düşüşü ile Sui (SUI) de gün içerisinde yüksek oranlarda değer kaybeden kripto para birimleri arasına girdi.

Conflux (CFX), Terra Classic (LUNC), Axie Infinity (AXS) ve IOTA (MIOTA) da yine gün içerisinde çift haneli değer kayıpları kaydeden kripto para birimleri arasında yer aldı.