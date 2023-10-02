  Kripto Para Piyasalarında Son Durum: Avax, Ceek ve Luna Grafik Analizleri

Kripto para piyasaları Ekim ayına hiç beklenmeyen bir yükseliş ile giriş yaptı. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde kapanışın en geç Kasım ayına kadar ertelenmesi özellikle yatırımcıların korku ve endişelerini bir nebze de olsa azalttı. SEC tarafından beklenen olumlu gelişmelerin gerçekleşmesi durumunda ise ciddi bir ralli yaşanacağına herkes hemfikir.

Avax Grafik Analizi

SocialFi hype’ı ile Avalanche ekosisteminde ciddi bir hareketlilik başladı. Platformda işlem yapmak isteyen kullanıcılar Avax alımına başladı ve bu durum grafiklere de olumlu yansıdı. Özellikle iki saatlik grafikte görülen yükselen kanal formasyonu bu durumu çok iyi bir şekilde özetliyor.

Avax için takip edilmesi gereken önemli destek seviyeleri sırasıyla; 9,47 / 9,36 ve 9,22 dolar seviyeleri. Özellikle 9,36 dolar seviyesinin altında bir kapanışın gerçeklemesi kanal formasyonunun bozulmasına ve düşüşün hızlanmasına neden olur. Dikkatle izlenmesi gereken direnç seviyeler ise sırasıyla 9,61 / 9,72 ve 9,82 dolar seviyeleridir.

Ceek Grafik Analizi

Ceek iki saatlik grafikte bar oluşumlarının iğne yapıları ve hem destek hem de direnç çizgileri üzerine kurulan ayı ve boğa tuzakları bu altcoin’de hacimsiz bir oluşumun yaşandığını gösteriyor. Özellikle vadeli işlem yatırımcılarının çok dikkatli işlem yapması gereken paritede direnç çizgisinin kırılması ciddi bir yükselişi başlatabilir.

Ceek için takip edilmesi gereken destek seviyeleri sırasıyla; 0,03772 / 0,03750 ve 0,03733 dolar seviyeleridir. 0,03733 dolar seviyesinin altında iki saatlik bar kapanışının gelmesi ciddi bir düşüşün yolunu açabilir. Takip edilmesi gereken direnç seviyeler ise sırasıyla; 0,03800 / 0,03826 ve 0,03859 dolar seviyeleridir.

Luna Grafik Analizi

Son dönemde sadece bir direnç çizgisine bağlı kalarak ciddi yükselişler yaşayan Luna özellikle vadeli işlem yatırımcılarının ekmeğine bal sürmüş. Her ne kadar bu paritede ciddi bir güvensizlik yaşansa da direnç çizgisinin nokta atışı çalışması gayet dikkat çekici.

Luna için takip edilmesi gereken destek seviyeleri sırasıyla; 0,00006248 / 0,00006184 ve 0,00006110 dolar seviyeleri. Özellikle 0,00006248 dolar altında 4 saatlik bar kapanışının gerçekleşmesi neredeyse 10 gündür çalışan direnç çizgisinin kırılımına neden olur ve bu durum düşüşü hızlandırır. Luna içi dikkat edilmesi gereken direnç seviyeleri ise sırasıyla; 0,00006395 / 0,00006453 ve 0,00006522 dolar seviyeleridir.