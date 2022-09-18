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Kripto Para Piyasalarında Son Durum! 18 Eylül Bitcoin Fiyatı!

Kripto para yatırımcıları heyecanla Fed toplantısını bekliyor. Olumlu bir gelişme var, 100bp faiz artışı için beklenti zayıflıyor. Peki Powell yakın zamanda neler söylemişti?
09:51
18 Eylül 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Fed toplantısı öncesindeki son pazar sabahından herkese günaydın, bugün düne göre daha iyi bir güne uyandık. Kral kripto para birimi 20.000 doların üzerinden alıcı buluyor. Altcoinler ise Bitcoin fiyatı şimdilik düşüşü kestiği için yeniden yeşile döndü. Birçok altcoin %3 ortalama artış yaşadı. Peki kripto paralar piyasalarında son durum ne? Yatırımcıları neler bekliyor?

Kripto Paralar Son Durum

Bitcoin yazı hazırlandığı sırada 20.049 dolardan alıcı buluyor. Kripto paraların kümülatif değeri 1 trilyon doların altında kalmaya devam ediyor. Bitcoin’in piyasa hakimiyeti ise %39,4 seviyesinde buluyor. Birçok analist 19.000 dolar seviyesine yeniden dönüşün sürpriz bir toparlanmayla sonuçlanacağını söylüyordu. Özellikle son düşüşü tahmin eden Capo, buradan 23.000 dolara kadar yeniden yükseliş bekliyor. Fiyat şimdilik 20.600 doların üzerindeki güvenli bölgeyi alabilmiş değil ancak görünüm şimdilik pozitif.

Bitcoin fiyatının 20.000 dolar üzerinde tutunabildiği sürece bugün daha fazla kazanım elde etmesi olasıdır. Bu iyimser hava, yatırımcılara bazı altcoinlerde çift haneli kazançlar getirebilir. Örneğin ApeCoin yatırımcıları şimdiden %17’lik fiyat artışıyla yeşil piyasayı kutlamaya başladı.

Önümüzdeki Hafta Kritik

21 Eylül Çarşamba günü Fed 21:00’da faiz kararını açıklayacak ve 21:30’da başkan Powell kamera karşısına geçecek. 26 Ağustos tarihinde Jackson Hole Toplantısında konuşan Powell kripto para piyasalarının ciddi kayıplar yaşamasına neden olmuştu. Bu konuşmada bazı kritik mesajlar verdi.

  • %2 enflasyon hedefimiz için sıkı para politikasına devam edeceğiz.
  • Siyasiler bizim kararlarımızı etkileyemeyecek. (Yıl sonu başlayan ön seçim ile gevşeme umuluyordu, bunun önü kapatıldı)
  • Cesur adımlar atmaktan çekinmeyeceğiz.
  • Erken gevşemenin çok büyük zararları olabilir, bunu yapmayacağız.

Bu konuşmadan bir süre sonra ABD enflasyon verisi geldi ve Fed’in çarşamba günü yapacağı toplantı için 100bp artış ihtimali %30’u arttı. Yazı hazırlandığı sırada bu oran %18’e düştü ve 50bp artış ihtimali %82’dir.

100bp artış ihtimaliyle şoka giren piyasalar toplantı tarihi yaklaştıkça bir miktar rahatlıyor. Önümüzdeki birkaç gün kripto paralarda daha fazla volatilite görebiliriz. Özellikle toplantıya kadar yükseliş olup kararların ardından hızlı düşüşler yaşanması olasıdır. Fed tarafından 100bp artış kararı açıklanırsa Bitcoin fiyatının yeniden 19.000 dolarlı seviyelere hızlı bir düşüş yaşadığını görebiliriz.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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