7 Ağustos sabahından herkese günaydın, kripto para piyasaları bugün nasıl performans gösteriyor? Haftanın en iyi ve en kötüleri hangileriydi?

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Kral kripto para birimi halen kritik eşiği aşabilmiş değil. Bitcoin yazı hazırlandığı sırada 23.000 dolardan alıcı buluyor. Geçtiğimiz ay 24.200 dolar direncinin üzerinde kalıcı olmayan ve Tesla’nın Bitcoin satışlarından etkilenen BTC için zor günler bitmiş değil. Bu hafta piyasalar için son derece kritik öneme sahip. Peki yatırımcıları neler bekliyor?

Bitcoin (BTC)

Yazı hazırlandığı sırada BTC fiyatı 23.015 dolardan alıcı buluyor. Son 7 günde piyasa değeri %3 azaldı ve işlem hacmi 15 milyar dolar seviyesindedir. Çarşamba günü açıklanacak olan ABD enflasyon verisine kadar fiyatın 22.300 ile 23.500 dolar aralığında hareket etmesi olası görünüyor. Çok yüksek gelen tarım dışı istihdam verisi FED’in hareket alanını genişletti. Eğer Temmuz enflasyonu da yüksek gelirse piyasalar Eylül ayında yapılacak toplantı için 100bp artışı fiyatlayacak.

Açıklanacak enflasyon verisi kripto paralarda volatilitesi yüksek bir hafta görmemize neden olabilir. Enflasyonun düşmeye başladığı senaryoda Bitcoin ve altcoinler hızlı bir toparlanma sürecine girebilir.

Kripto Paralar

En büyük altcoin olan Ethereum 1.650 doların üzerinde alıcı bulmaya devam ediyor. Haftalıkta %1 kayıp yazan ETH 10,9 milyar dolarlık işlem hacmine sahip. En büyük 5 kripto para arasında en iyi performans gösteren BNB oldu. Yaklaşık 311 dolardan alıcı bulan BNB haftalıkta %5,64 kazandırdı. İlk 10 kripto para arasında Solana (SOL) %10 kayıpla en kötü performans gösteren altcoin oldu. Solana fiyatı 40 doların altında ve 38 dolarlık destek seviyesi yakından izlenmelidir.

FLOW haftanın yıldızı oldu. En değerli 30 kripto para arasında FLOW haftalıkta %40 değer kazanarak adından fazlasıyla söz ettirdi. Meta’nın yaptığı NFT entegrasyonu haberinde bu altcoine özel yer ayrıldı. Yakında seçilmiş Instagram kullanıcıları Flow ağındaki NFT koleksiyonlarını platformda paylaşabiliyor olacak.

Tüm kripto paraların toplam piyasa değeri 1,088 trilyon dolarda ve 24 saatlik toplam hacim 43 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Bitcoin piyasa hakimiyeti %40,4 iken Ethereum %18,9 seviyesinde, yaklaşan Ethereum birleşmesi ETH hakimiyetine pozitif etki edebilir.