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Kripto Para Piyasalarında Bu Hafta! En Önemli Gelişmeler!

Piyasalarda son bir hafta içerisinde yaşanan kripto paralar ile alakalı en önemli gelişmeler hangileri? İşte bir haftanın özeti!
01:18
24 Eylül 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Geçtiğimiz hafta içerisinde kripto para piyasalarında yaşanan en önemli gelişmeler neler? İşte kripto para devleri olan Bitcoin (BTC) ve Ethereum’un (ETH) fiyatlamasında bu hafta etkili olan gelişmeler.

Dev Bitcoin Alımı

Amerikan merkezli MicroStrategy 20 Eylül tarihinde yaptığı açıklamasında Bitcoin başına ortalama 19.851 dolar fiyatla yaklaşık 6.0 milyon dolar karşılığında ek olarak 301 Bitcoin satın aldığını duyurdu. Şirketin son alımı ile birlikte toplam bakiyesi 130.000 Bitcoin civarında.

Bununla birlikte Federal Rezerv Sistemi Guvernörler Kurulu Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michael Barr, stablecoin’lerin finansal istikrar için bir tehdit oluşturabileceğini ileri sürdü. Çarşamba günü ABD Hazine Bakanı Janet L. Yellen’ın yeni stablecoin’leri yasa dışı hale getirecek bir yasa getirmeyi teklif ettiğini açıkladı.

Piyasa yapıcı Wintermute’nin kurucusu ve CEO’su bu haftanın başlarında paylaştığı bir tweet’te, şirketin DeFi operasyonlarının yaklaşık olarak 160 milyon dolarlık bir hack olayına maruz kaldığını açıkladı. Ayrıca elde edilen verilere göre piyasa yapıcının hacklenmesi olayında saldırıya uğrayan doksan kripto para biriminin sadece iki tanesinin yaklaşık değerinin bir milyon doların üzerinde.

 

 

FTX Açıklaması

Birleşik Krallık Mali Davranış Otoritesinin (FCA), kripto para piyasalarının önde gelen borsası FTX’in ülkede faaliyet göstermesi için uygun yetkiye sahip olmadığını belirtmesinin üzerine Amerikalı girişimci ve yatırımcı milyarder FTX CEO’su Sam Bankman-Fried, girişim faaliyetini kendisinin yapmadığını ve bunun bir şaka olduğunu öne sürdü.

Öte yandan Federel Rezerv’in (FED) 75 baz puan faiz artışına gitmesi ile birlikte kripto para piyasalarının genelinde derin bir düşüş yaşandı. Piyasalar düşüşün etkisinden kurtulma çabasını sürdürürken bazı altcoinler piyasanın aksine yükseliş hareketine devam etti.

Yazı kaleme alındığında lider kripto para birimi olan Bitcoin (BTC) 19.000 dolar seviyesinden işlem görüyorken, Ethereum 1.327 dolar seviyesinden işlem görüyor.

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