Kripto para boğaları, tahvillerden ve hisse senedi piyasalarından gelen olumlu sinyallerle yılın ilk yarısında kaydedilen kazançları genişletmek istiyor. Kripto ve borsa arasındaki korelasyon, 2022 yılında rahatsız eden makroekonomik faktörlerin ardından birçok analistin fiyatların düşeceğini tahmin etmesine yol açtı.

Fed Beklentileri!

Mevcut gerçekler, yavaşlayan enflasyon ve Fed’in önceki faiz artırımlarına ara verme sinyalleri vermesiyle keskin bir tezat oluşturuyor. Genel olarak, her iki piyasa da 2022’deki kargaşadan kurtulurken bu yıl zirvelere ulaştı. Geçen yıl değerinin %55’inden fazlasını kaybeden pazar lideri Bitcoin (BTC), kurumsal para akışı nedeniyle bu yıl %80 değer kazandı.

Faiz oranlarındaki artışlar nedeniyle yıla kötü bir başlangıç ​​yapmasına rağmen teknoloji hisseleri son haftalarda teknoloji odaklı Nasdaq’ın 12 Temmuz’da 52 haftanın en yüksek seviyesine ulaşmasıyla yükselişe geçti.

Özellikle Yapay Zeka (AI) çılgınlığı, Google, Amazon, Nvidia ve Apple’ın da dahil olduğu yedi hisse senedinin NASDAQ 100’ün %55’ini ve S&P 500’ün %27’sini oluşturduğu hisse senedi piyasasındaki yükseliş hissini körükledi. Piyasa analisti Lyn Alden, tahvil piyasasındaki likiditenin kripto ve diğer likidite odaklı varlıklar üzerinde olumlu bir etkisi olacağını açıkladı. Kripto para analisti açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Ancak 2022’nin 4. çeyreğinin başında bazı şeyler değişmeye başladı. ABD Hazinesi piyasaya likidite vermeye başladı ve Fed’in parasal sıkılaştırmasını dengeledi ve dolar endeksi düştü. S&P 500 dip buldu ve istikrar kazanmaya başladı. Devlet tahvili piyasalarındaki likidite gevşemeye başladı. Bitcoin gibi çeşitli likidite odaklı varlıklar geri döndü.

Bitcoin Beklentileri!

Boğalar, Fed’in geçtiğimiz aylarda art arda yaptığı artışların ardından faiz oranlarındaki artışı duraklattığından beri çılgınlık içinde. Bitcoin’in fiyatı, artan likidite ve varlığa yönelik yenilenen kurumsal ilgiden de ivme kazandı. Faiz oranlarındaki artışlar, yatırımcılar fonları yüksek riskli varlıklardan uzaklaştırma eğiliminde olduğundan, piyasa büyümesinin yavaşlamasına neden olabilir.

ABD piyasası Bitcoin Borsa Yatırım Fonu’nun (ETF) zirvesindeyken ve bir sonraki BTC yarılanmasıyla birleştiğinde, uzmanlar Bitcoin fiyatında yükseliş eğilimi olacağını tahmin ediyor. Elverişli faiz oranları ve hisse senedi piyasasının yanı sıra Ripple’ın (XRP) Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) karşı kısmi galibiyeti gibi son olaylar yükseliş hissi uyandırdı.

XRP’nin fiyatı yedi günlük %58,92’nin üzerinde bir artış sürdürürken, Cardano (ADA), Solana (SOL) ve Dogecoin (DOGE) gibi diğer altcoinler sırasıyla %6,17, %16,63 ve %6,40 kaydetti.