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Kripto Para Milyarderinin Altcoin’i için Fiyata Etki Edebilecek Güncelleme!

Binance'in ve kripto para milyarderi Changpeng Zhao'nun BNB Smart Chain'inin (BSC) hızlı olduğunu düşünüyorsanız daha fazla hız hoşunuza gidecek demektir.
15:40
28 Ağustos 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dev kripto para borsası Binance’in ve kripto para milyarderi Changpeng Zhao’nun BNB Smart Chain‘inin (BSC) hızlı olduğunu düşünüyorsanız hoş bir sürprizle karşı karşıyasınız demektir. Ağ, hızını ve verimliliğini artıracak önemli bir güncelleme aldı ve bu güncellemenin BNB fiyatı üzerindeki etkisinin olumlu olması bekleniyor.

Güncellemenin BNB Üzerindeki Potansiyel Etkisi

Binance, birçok Blockchain’in büyük ağ güncellemeler aldığı sezonda geride kalmadı. BNB Smart Chain, performansını bu hafta v.1.1.12 sürümü ile önemli ölçüde artırdı. Resmi duyura göre, güncelleme yalnızca ağın hızını artırmakla kalmıyor, aynı zamanda daha düşük donanım gereksinimlerini de azaltıyor. Yapılan basın açıklamasında, “Hızlı düğümün, farklı ayarlara göre depolama büyümesini yüzde 60~90 oranında yavaşlatabileceği ve senkronizasyon verimliliğini yaklaşık yüzde 30 oranında artırabileceği ortaya çıktı.” dedi.

Güncelleme, kripto para endüstrisinde en çok beklenen gelişme olan ve 15 Eylül’de yayınlanması beklenen Ethereum’un The Merge güncellemesinden günler önce geldi. Yapılan duyuruda, ETH 2.0 için herhangi bir hazırlıktan bahsedilmedi ancak Ethereum istemcisi Go-Ethereum’un kod tabanı için bazı değişikliklere vurgu yapıldı.

BNB Smart Chain güncellemesinin, BNB‘ye olan talep veya performans üzerinde anında ve doğrudan bir etkisi olmayabilir. Bununla birlikte, verimlilik iyileştirmeleri ağın rekabetçi kalmasına yardımcı olabilir ve gelişmiş kullanıcı deneyimini destekleyebilir. BNB Smart Chain’inin daha hızlı performansının potansiyel etkilerinden biri, BNB için kullanım hızını artırması. Ağ hızı şu anda en düşük aylık seviyede, ancak bu ölçüm, daha yüksek düzeyde bir ağ verimliliği yoluyla destek görebilir.

Daha hızlı işlemlerin bir başka potansiyel sonucu, BSC’nin günlük dolaşımdaki hızında kaydedilecek olan iyileşme olacaktır. Bu, ağın dolaşımında yani NVT’de kayda değer bir değişiklik olarak kendini gösterecektir. İkincisi, son 30 gün içinde yüksek volatilite gösterdi, ancak aynı aralıkta kaldı. Böylece sağlıklı aktiviteye işaret ediyor.

BNB’de Son Durum

Yazım sırasında 279,90 dolardan işlem gören BNB, ATH’ının yüzde 44 altında alınıp satılıyor. BNB, ATH’ından beri birçok yönden çoğu kripto paraya kıyasla daha az değer kaybetti. Bunun anlamı, BNB’nin değerini korumayı oldukça iyi şekilde başararak yatırımcılarını çok daha iyi anlamda koruduğu. Bu, ağın büyük ölçüde sağlam faydalar sağlanamasından ve ağa olan talepten kaynaklanıyor.

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