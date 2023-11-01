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Kripto Para Dünyasının Gözü Bu 2 Altcoin’de! Parlamaya Devam Edebilirler!

Özet

  • Kripto piyasasının genelindeki son yükselişin ardından Ripple'ın XRP'si ve Solana'nın SOL'u dikkat çekici bir şekilde yükselmeye devam ediyor.
  • XRP'nin fiyatı son 24 saatte %5'in üzerinde artarak 0,60 dolara yaklaştı ve 0,68 dolar direncinin aşılması halinde 0,90 dolara gidebilir.
  • SOL son 24 saatte %7'nin üzerinde değer kazandı ve 38 doları aşarak son 30 gündeki kazancını %80'in üzerine çıkardı.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
09:32
1 Kasım 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Bitcoin‘in (BTC) 35 bin doları aşan son çıkışı sonrası birçok altcoin sert şekilde yükselmiş, kripto para piyasasının genelinde büyük hareketlilik görülmüştü. Bu çıkışın ardından altcoin piyasası konsolidasyon modunu açarken Ripple’ın XRP‘si ve Solana‘nın SOL’u güç göstermeye devam ediyor. Her iki altcoin’de yukarı yönde hareketlerini sürdürüyor.

XRP’nin Fiyatı Yükseliyor

XRP‘nin fiyatı son 24 saatte yüzde 5’in üzerinde artarak 0,60 dolara dayanırken piyasa değeri 31.7 milyar dolara ulaştı. Zincir üzeri veriler, altcoin’deki son fiyat artışının balina katılımının artmasıyla birlikte geldiğini ortaya koyuyor.

Önde gelen zincir üzeri veri sağlayıcısı Santiment, XRP’nin 16 Ağustos’tan bu yana görülmeyen bir fiyat seviyesi olan 0,60 dolara yükseldiğine dikkat çekti. Veriler XRP piyasasındaki balina sayısının arttığını ve en az 10 bin adet XRP tutan cüzdan adresi sayısının tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 277 bin 620’ye ulaştığını gösteriyor.

Şimdilik, XRP için yukarı yönde en yakın direnç 0,68 dolar seviyesinde bulunuyor. Altcoin’in fiyatı bu seviyeyi aşmayı başaracak olursa, bazı piyasa analistleri XRP fiyatının Kasım ayında 0,90 dolara kadar yükselebileceğine inanıyor.

Altcoin’e yönelik aşağı yönlü risk şu anda sınırlı görünüyor. Kripto para analisti CrediBULL, XRP’nin mevcut direnç aşamasının önemli bir fiyat düşüşünü garanti etmediğini, bunun yerine bir konsolidasyon dönemine işaret ettiğini belirtti. Birçok altcoin şu anda kripto para piyasası likidite sorunlarıyla karşı karşıya ve likiditedeki iyileşme daha yüksek fiyat seviyelerine doğru yükselişlere yol açabilir.

Solana’nın Fiyatı 40 Dolara Göz Kırpıyor

Öte yandan Solana son 24 saat içinde yüzde 7 değer kazanarak yükseliş ivmesini sürdürdü ve bu yazının hazırlandığı sırada 38 doları aştı. Bu yükselişle birlikte SOL son 7 gündeki kazancını yüzde 22’nin üzerine, aylık kazancını ise yüzde 80’in üzerine çıkardı. Zincir üzeri veriler, Solana için sosyal medya platformlarındaki tartışma oranının son 5 ayın en yüksek seviyelerine çıktığını gösteriyor.

Santiment tarafından bildirildiği üzere Solana, Ekim ayı boyunca yüzde 62’lik kayda değer bir değer artışı yaşayarak piyasa değeri sıralamasında 7’nci sıradaki yerini geri aldı. Özellikle, en büyük 100 kripto para ile ilgili tüm tartışmaların yaklaşık yüzde 2’si SOL etrafında dönüyor ve artan işlem hacmi altcoin için olumlu bir işaret olarak öne çıkıyor.

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