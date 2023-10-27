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  •   Kripto Para Dünyasının En Zengini Changpeng Zhao’nun Serveti 10 Ayda Yüzde 80 Eridi!

Kripto Para Dünyasının En Zengini Changpeng Zhao’nun Serveti 10 Ayda Yüzde 80 Eridi!

Özet

  • Binance borsasının kurucusu ve CEO'su CZ'nin serveti bu yılın başından bu yana %80 oranında azalarak $17.2 milyara düştü.
  • Düşüşün en önemli nedeni olarak Binance'in düzenleyicilerle yaşadığı sorunlar gösteriliyor.
  • Bilindiği gibi Binance, bir süredir SEC ve diğer düzenleyicilerle olan mücadelesiyle gündemde.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
11:31
27 Ekim 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Kripto para piyasası yılın ilk gününden bu yana güçlü bir toparlanma kaydetmiş olsa da kripto para piyasasının en zengini olduğu tahmin edilen Binance borsasının kurucusu ve CEO’su Changpeng Zhao‘nun (CZ) serveti yılın başından bu yana yüzde 80 oranında eridi.

Binance İçin 2023 Zorlu Geçiyor

Binance, özellikle ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) ve diğer küresel düzenleyicilerle olan mücadelesi dahil olmak üzere şu anda birçok cephede zorlu bir dönemden geçiyor. Dev kripto para borsası, bu yılın başında pazar payında önemli bir artış elde ederek ilk çeyrekte kripto para borsalarında gerçekleştirilen toplam kripto para işlemlerinin yüzde 62’sini kontrol ederek zirveye ulaştı.

Bu büyüme öncelikle popüler işlem çiftleri için komisyonsuz promosyonunun kullanıma sunulmasıyla elde edildi. Bu büyümeye paralel olarak Ocak ayında CZ’nin net servetinin şaşırtıcı bir şekilde 96 milyar dolar olduğu tahmin ediliyordu.

Araştırma şirketi CCData‘nın verilerine göre Binance’in sunduğu komisyonsuz promosyon programının sona ermesiyle kripto para borsasının pazar payı üçüncü çeyreğin sonunda yüzde 51’e düştü. Bloomberg’in verilerine göre şirketin geliri,düzenleyici sorunlar sırasında kripto para borsasında hacimlerin kurumasıyla yüzde 38 oranında düştü. Dahası Bloomberg Milyarderler Endeksi verileri, sadece bu durumun CZ’nin servetinden 12 milyar dolar sildiğini ve servetinin 17.2 milyar dolara düşürdüğünü gösteriyor. Şu anda net servetinin 17.2 milyar dolar olduğu tahmin edilen CZ için bu rakam servetinin yılın ilk gününden bu yana yüzde 80 erdiğini ortaya koyuyor.

Binance’in ABD’li SEC İle Devam Eden Savaşı

Geçtiğimiz birkaç ay içinde Binance‘in geleneksel finans sisteminden giderek daha fazla izole olmak zorunda kaldı. Yılın ilk çeyreğinde ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu’nun (CFTC) ABD’li kullanıcıların Binance platformunu kullanmasını sağlayan düzenlemelere uymadığı gerekçesiyle dava açmasının ardından Haziran ayında SEC’in açtığı dava kripto para borsasını sarstı.

Hem SEC hem CFTC kripto para borsasının yetersiz kara para aklama kontrolleri sağaldığı, işlem hacimlerini şişirdiği ve müşteri varlıklarını kullanmak gibi birçok ciddi konuda suçluyor. Binance ise yöneltilen hiçbir suçlamayı kabul etmeyerek reddediyor.

Dahası Binance’in ABD kolu Binance.US‘in artık ABD doları işlemlerini desteklemeyeceğinin açıklanmasının ardından Bloomberg şirket için değerlemesini sıfırladı. Mart 2022’deki bir fonlama turunda Binance.US’in değerlemesi 4.7 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.

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