Kripto veri ve analiz şirketi Nansen‘in derlediği veriler “Akıllı Para” olarak sınıflandırdığı deneyimli yatırımcıların yoğun bir şekilde merkeziyetsiz türev borsası dYdX’in hizmet token’i DYDX’den biriktirdiklerini ortaya koyuyor. Veriler söz konusu yatırımcıların 103 milyon doların üzerinde DYDX tuttuklarını gösteriyor.

Akıllı Para DYDX Tokenler’inin Adetini Yüzde 30 Artırdı

Nansen, topladığı zincir üzeri verilere dayanarak yetenekli yatırımcılarla olarak sınıflandırdığı “Akıllı Para” cüzdan adreslerinin dYdX (DYDX) varlıklarını istikrarlı bir şekilde artırdığını bildirdi. Nansen, cüzdan adreslerinin yüksek ihtimalle en iyi merkeziyetsiz borsa (DEX) yatırımcıları, likidite sağlayıcıları ve girişim fonları gibi önemli oyunculardan oluştuğuna inanıyor.

Nansen tespit edebildiği ve “Akıllı Para” olarak sınıflandırdığı söz konusu 80’den fazla akıllı para cüzdan adresinde şu anda 103 milyon dolar değerinde 47 milyondan adetin üzerinde DYDX tutuluyor. Verilere göre cüzdan adresleri yılın ilk gününden bu yana cüzdanlarında tuttukları DYDX miktarını yüzde 30 artırdı.

The Block’a konuşan Nansen analisti Martin Lee, “dYdX tokenler’ini tutan Akıllı Para cüzdan adreslerinin sayısı 23 Haziran’dan bu yana sabit kalırken, bu cüzdan adreslerinin tuttuğu token adeti istikrarlı bir şekilde artırıyor Ellerinde tuttukları token sayısı 47.8 milyonu aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Ayrıca son 30 gün içinde borsalardan net token çıkışları görüyoruz.” sözleriyle potansiyel olarak Akıllı Para’nın tuttuğun varlıkların miktarında artış olduğuna işaret etti.

Öte yandan Akıllı Para’nın tuttuğu token miktarı toplamda 1 milyar adet olan dYdX’in arzının küçük bir kısmına karşılık geliyor. Dahası Token Unlocks’un sağladığı verilerine göre, Ağustos ayı sonuna kadar 6.5 milyon adet dYdX’in kilitinin açılması planlanıyor.

dYdX’in Cosmos Tabanlı Blockchain Planı

Nansen’in bu bulgusu, dYdX’in şu anda test ağında bulunan Cosmos tabanlı bir Blockchain ve sürüm 4 sürümünü başlatma planının öncesinde geldi. Ayrıca dYdX Vakfı son olarak DYDX’in Ethereum‘dan Cosmos üzerinde planlanan Layer 1’de yerel varlık haline getirilip getirilmeyeceğine karar vermek için bir yönetim oylaması yapma ihtimalini de tartışmasıyla gündeme gelmişti.

2018 yılında kurulan dYdX, CoinMarketCap verilerine göre son 24 saatte yaklaşık 580 milyon doların üzerinde ürettiği işlem hacmiyle şu anda en büyük merkeziyetsiz türev borsası konumunda ve borsanın hizmet token’i DYDX’in gün içinde yüzde 9,55 yükselişle 2,18 dolardan işlem görüyor.