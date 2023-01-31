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Kripto ekosisteminin en önemli isimlerinden biri piyasanın geleceğine dair ilgi çekici tahminlerde bulundu. Popüler ekonomist gelecekte endüstrinin beklenenden daha hızlı büyüme gösterebileceğini düşünüyor. Kripto paralar henüz zirve seviyelerinin %80 civarında altındayken yapılan bu tahminler boğa piyasaları geldiğinde hatırlanacak cinsten. Peki uzman isim neler söyledi?

Kripto Ekonomist Yorumu

Eski ARK Invest yöneticisi ve risk sermayesi şirketi Placeholder’ın mevcut ortağı Chris Burniske, Bankless ile yaptığı yeni bir röportajda, Fed’in faiz oranlarındaki değişikliklerinin sonraki boğa piyasasının zamanlamasıyla nasıl bir sonuç doğurabileceğini ele aldı. Bitcoin fiyatı 4 yıllık döngülerde devasa artışlar yaşıyor ve önceki döngülerin düşüş yılındaki kapanışları dikkate alırsak Bitcoin’in 2026 yılında yaşanması beklenen düşüş yılını 130.000 doların üzerinde kapatması gerekecek.

Chris Burniske şunları söyledi;

“Bir numaralı en büyük nedenin oranların nereye gittiği olduğunu söyleyebilirim. Eğer getiri öncesi risk oranı sürekli olarak yüzde dört ya da beş ise, bu durum hisse senedi ve kripto gibi riskli varlıklardan çok fazla enerji çeker, çünkü birdenbire temel getiri oranınız %5 olur, dolayısıyla bir hazineden daha fazla risk almak için kripto gibi bir şeyden %10, %15, %20, %30 ya da daha fazlasını elde etmeniz gerekir. Bu da tüm riskli varlıkların daha fazla iskonto edilmesine yol açıyor. Bu yüzden bir şeyleri sıkıştırdığını görebiliyorum. Geleneksel finansın bazı ağır topları, Druckenmiller ya da Oaktree Capitel’den Howard Marks, bir rejim değişikliğimiz olduğunu söylüyor, bu ileriye dönük temelde farklı bir dönem olacak…”

Ancak ünlü ekonomist geleneksel finans oyuncularının kendi düşünce tarzlarına fazla bağlı olabileceklerini ve hızlı hareket eden kripto alanının ayrıntılarını kaçırabileceklerini söylüyor.

“Değişim oranına baktığımda (ki burada beni daha çok Cathie Wood grubuna koyabilirsiniz) inovasyon oranına ve kriptoda meydana gelen devasa GSYİH büyümesine bakıyorum, bu çılgınca. Her yıl üç haneli CAGR’ler (yıllık bileşik büyüme oranı) gibi. Bu adamlar, Marks ve diğerleri, buna dikkat etmiyorlar. Druckenmiller BTC’ye sıcak bakıyor ama onlar ‘aman tanrım bakın bu ne kadar büyüyor’ diye düşünmüyorlar ve eğer bir ekonominin üç haneli YBBO’larla büyüdüğüne inanabilselerdi ‘bu muhtemelen daha sıkı bir para ortamında alt edilebilir’ derlerdi.”

Kripto Paraların Geleceği

Risk sermayedarı, zaman çizelgeleri konusunda emin olmasa da, bir kripto boğa piyasasının genel senaryosunun muhtemelen kaçınılmaz olduğunu söylüyor. Zaten geçmişe dönüp baktığımızda aşırı satışların olduğu dönemlerde geleceğe dair umutların hep azaldığını görürüz. MTGOX dönemini hatırlayın dünyanın en büyük kripto para borsası hackleniyor ve 130 binin üzerinde BTC çalınıyor. O dönem için bu en büyük 10 borsanın aynı anda hacklenmesi gibi bir şeydi. Sonra ne oldu? Yıllar sonra Bitcoin yeni ATH seviyesini belirlemek için 69 bin dolara tırmandı.

Chris Burniske şunları söyledi;

“Bir planım var. Benim ve Placeholder için anlamlı olan fiyat hedeflerim var. Eğer bu fiyat hedeflerine 2025 yılında ulaşırsak, harekete geçeceğim. İşler daha gecikmeli olduğu için 2027’de ulaşırsak, o zaman daha fazla zamanım olacak ve acelem yok. Trilyonun üzerinde birden fazla kripto ağına sahip olacağımıza inanıyorum. Benim düşüncem bu yönde birçok kripto para trilyon doların üzerinde değere ulaşacak. Kimse tam olarak ne kadar süreceğini söyleyemez, başlangıç durumu tamam, eğer geçmiş döngüleri tekrarlarsak, 2024 büyük bir yıl, gelecek yıl yükselen bir genişleme gibi. 2025 çılgın yıl. Eğer kalıpları görmeye başlarsak, o zaman tamam çocuklar, dikkat edin…”

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.