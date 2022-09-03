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Kripto Para Devi Ethereum’un (ETH) Yukarı Yönlü Hareketine Engel!

Önde gelen akıllı sözleşme platformu olan Ethereum'un (ETH) yaklaşan yükseltmesine rağmen yükselişine engel olan durum ne?
21:30
3 Eylül 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Lider akıllı sözleşme platformu olan Ethereum’un (ETH) fiyat hareketi, Ağustos ayının sonundan bu yana küçük çaplı bir yükseliş sağladı. Kripto para biriminin fiyat hareketi özellikle merakla beklenen yükseltmesine iki haftadan daha az bir süre kalmasına rağmen, beklenenden daha az heyecanlı görünüyor. Yeterli satın alma baskısının olmamasından mı yoksa fiyat hareketinin önünde bir engel mi var?

Ethereum’un Yükselişine Engel

Ethereum yatırımcıları son birkaç haftadır beklenen Merge yükseltmesine odaklanmış durumda. Tarihi veriler incelediğinde çoğu zaman, kripto para biriminde gerçekleştirilecek büyük bir yükseltmeden haftalar veya günler önce fiyatta önemli bir ralli bekleniyor. Yaşanan rallinin ardından kripto para birimi yatırımcıları genellikle mevcut bakiyelerini tasfiye ediyor. Lider akıllı sözleşme platformu olan Ethereum’da yatırımcıların uzun süredir odaklandığı güncellemeye iki haftadan kısa bir süre kaldı. Ancak Ethereum’un fiyatı beklenen performansı sağlayamadığı belirtiliyor. Kripto para biriminin yatırımcıların beklentisini karşılayamamasının sebebi ne?

Önde gelen akıllı sözleşme platformunun düşük seviyelerden fiyatlamasının olası bir nedeni olarak kaldıraçlı uzun pozisyonların tasfiyesi olduğu belirtiliyor. Ethereum Ağustos ayı içerisinde, özellikle ayın ilk yarısında büyük bir geri çekilmeden önce güçlü bir talep toplamıştı. Kripto para biriminin kaldıraç oranı, Ağustos ayının ilk yarısında keskin bir artış kaydetti ve ardından büyük bir geri çekilme yaşadı. Bu durum kripto para biriminin işlemlerinde kaldıraç kullanımının artmaya başladığının bir örneği olarak gösteriliyor.

ETH’da Kaldıraçlı İşlemler

Bununla birlikte Ethereum’un bir sonraki büyük kaldıraç oranı artışı ayın sonuna doğru gerçekleşti. Ayrıca Ethereum fonlama oranlarında yaşanan her düşüş, kaldıraç oranında bir geri çekilmesine yol açtı. Bu doğrultuda belirtilen durumun, Ethereum’un ay içindeki düşüş günleriyle tutarlı olduğu öne sürüldü. Ethereum’un 19 Ağustos’taki performansı, kaldıraçlı işlem tasfiyelerinin fiyat hareketini bastırdığına en iyi örneklerden biri olduğu gösteriliyor.

Öte yandan kripto para piyasası, 19 Ağustos tarihinde en büyük Ethereum kaldıraçlı işlem tasfiyelerini kaydetti ve bu durum güçlü bir satış baskısı dalgası yarattı. Benzer bir olay 26 Ağustos’ta uzun vadeli işlemlerin arttığı ve ardından uzun vadeli likidasyonlarda ani bir yükseliş yaşanmasına sebep olmuştu.

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