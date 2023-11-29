BITCOIN (BTC)

Kripto Para Borsalarındaki Bitcoin Arzı Son 6 Yılın En Düşük Seviyesine İndi!

Özet

  • Son 24 saat içinde yüzde 3 değer kazanan Bitcoin (BTC), yeniden 38 bin dolara yaklaşarak haftalık kazancını yüzde 4,5'e çıkardı.
  • Fiyat tarafındaki olumlu eğilim devam ederken kripto para borsalarındaki Bitcoin arzının son 6 yılın en düşük seviyesine indiği tespit edildi.
  • Bu durum, yatırımcıların BTC'lerini borsalardan çıkartarak kendi cüzdanlarında saklama eğiliminde olduğunu gösteriyor.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Ömer Ergin
Ömer Ergin

En büyük kripto para Bitcoin (BTC) son 24 saatte yüzde 3 değer kazanarak ve 38 bin dolara yaklaşarak yeniden güç gösterdi. Bu şekilde BTC’nin haftalık kazancı yaklaşık yüzde 4,5’e çıktı. Fiyat tarafında bunlar olurken kripto para borsalarındaki Bitcoin arzı da son 6 yılın en düşük seviyesini gördü.

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Bitcoin’ler Kripto Para Borsalarından TaşınıyorBitcoin Fiyat Analizi

Bitcoin’ler Kripto Para Borsalarından Taşınıyor

Zincir üstü veriler çok sayıda BTC’nin kripto para borsalarından çıktığını gösteriyor. Bu durum ileriye dönük bir yükseliş katalizörü olarak hizmet edebilir. Raporlar, kripto para borsalarındaki Bitcoin arzının son 6 yılın yılın en düşük seviyesinde olduğunu ortaya koyuyor. Zincir üstü veri platform Santiment‘e göre yatırımcılar BTC’lerini kendi kendine saklamaya yönelmeye devam ediyor.

Kripto para borsalarındaki Bitcoin arzındaki düşüşün başlıca nedeni kripto para borsalarının itibarındaki düşüş olarak gösteriliyor. Bilindiği gibi Binance geçen hafta ABD’de 4.3 milyar dolarlık devasa bir uzlaşmayla karşı karşıya kalmıştı. Bu tarihi uzlaşma sonrası Coinbase türev ticaret platformu Bybit ile yaptığı çeşitli işbirlikleri nedeniyle ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu‘ndan (CFTC) bir mahkeme celbi aldı.

Dahası zincir üstü veriler en büyük 10 Tether (USDT) kripto para borsası cüzdanı adresinin şu anda 15.23 milyar dolar tuttuğunu gösteriyor. Bu kripto para borsalarının satın alım gücünün son 17 ayın en yüksek seviyesinde olduğuna işaret ediyor.

Bitcoin, Kasım ayı boyunca olumlu performans göstererek kayda değer bir esneklik gösterdi. Bu esneklikle birlikte BTC’lerin kripto para borsalarından hızla uzaklaşıyor olması özellikle ilgi çekici bir durum olarak öne çıkıyor. Analistler, kripto para borsalarına akış olmadan Bitcoin’in fiyatının bağımsız bir yükseliş grafiği çizmesi halinde bunun yerleşik korelasyondan önemli bir sapmaya işaret edebileceğini değerlendiriyor. Tarihsel olarak, böyle bir ayrışma genellikle kripto para piyasasında güçlü bir yükseliş trendinin başladığının göstergesidir.

Bitcoin Fiyat Analizi

Bitcoin bir kez daha 38 bin dolar seviyesine dayanarak kontrolün yükseliş bekleyen yatırımcılarıda kalmaya devam ettiği görüldü. Bu durum, ABD’de bir spot Bitcoin borsa yatırım fonu (ETF) için henüz onay alınmamış ve Binance ve Kraken gibi kripto para borsalarını hedef alan son düzenleyici eylemlere rağmen gerçekleşti.

Teknik açıdan bakıldığında BTC’nin fiyatının 38 bin 315  dolardan çekildiği ve haftanın ilk gününde 36 bin 715 dolara kadar düştüğü görülüyor. Yüksek zaman dilimi aralığında tutarlı bir şekilde tepe seviyelerden çekilmesinin ardından en büyük kripto paranın fiyatı şu anda 37 bin 900 dolar civarında bulunuyor ve yeni destek seviyeleri oluşturduğu görülüyor. Mevcut toparlanma BTC’de önemli bir yukarı yönlü harekete yol açabilir ve potansiyel olarak fiyatı 39 bin doların ötesine taşıyabilir. Öte yandan fiyatın 35 bin 600 dolar desteğinin altına düşmesi kontrolün satıcıların eline geçmesine neden olabilir.

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Ömer Ergin
By Ömer Ergin
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KTO Karatay Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği mezunu olan Ömer, paranın geleceği olduğuna inandığı kripto parayla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiği için çevrimiçi kripto medyacılığına yönelmiştir. Uzun zamandır bu sektöre dönük çalışmalar yürüten Ömer, CoinTürk'te yazarlık yapmaktadır.
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