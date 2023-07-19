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  •   Kripto Para Borsaları Onunla Dolup Taştı! Çöken Altcoin’de Büyük Panik!

Kripto Para Borsaları Onunla Dolup Taştı! Çöken Altcoin’de Büyük Panik!

Özet

  • Merkezi kripto para borsalarına bağlı cüzdanlardaki 1INCH token sayısı, kısa sürede %50 artarak 184.28 milyona ulaştı.
  • Bir balinanın kar satışı sonrası 1INCH fiyatı düşerken, yatırımcıların panikle varlıklarını borsalara aktardıkları görülüyor.
  • 1INCH fiyatı, son 24 saatte yaklaşık yüzde 10 düşüşle 0,34 dolardan işlem görüyor.
  • Piyasaya etkisi: Negatif
15:06
19 Temmuz 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Glassnode’un takip ettiği verilere göre, merkezi kripto para borsasına bağlı cüzdan adreslerindeki 1inch Network ağının yerel varlığı 1INCH sayısı üç gün gibi oldukça kısa bir süre içinde yüzde 50 gibi oldukça yüksek oranda arttı. Loch Research’ün kurucu ortağı ve CEO’su Prithvir Jhaveri, bir kripto para balinasının 1INCH’de yaptığı kar satışı sonrası altcoin’in fiyatının çöktüğünü, yatırımcıların panikle varlıklarını merkezi kripto para borsalarına aktardıklarını bildirdi.

184.28 Milyonun Üzerine Çıkarak Rekor Kırdı

Zincir üzeri veri platformu Glassnode, merkezi kripto para borsalarına bağlı cüzdan adreslerinde tutulan 1INCH token sayısının 184.28 milyonun (yaklaşık 65 milyon dolar) üzerine çıkarak rekor seviyeye ulaştığını bildirdi. Sözde kripto para borsalarına bağlı cüzdan adreslerindeki 1INCH sayısı, yalnızca üç gün içinde yüzde 50 artarak 987.6 milyon adet olan dolaşımdaki arzın yüzde 18,65’ine, 1.5 milyar adet olan toplam arzın yüzde 12,2’sine eşitlendi.

1INCH, 2020’nin Aralık ayında piyasaya sürülen, merkeziyetsiz kripto para borsası (DEX) toplayıcısı 1inch’in hizmet token’idir. Yatırımcılar, coinleri satmak ya da türev ürünlerin alım satımında marj olarak kullanmak istediklerinde genellikle elindeki tokenler’i veya coinler’i merkezi kripto para borsalarına taşırlar. Bu nedenle merkezi kripto para borsalarına bağlı cüzdan adreslerinde tutulan 1INCH adetindeki kayda değer artış, yüksek volatilitenin yaklaştığının habercisi olarak kabul ediliyor.

1INCH Fiyatı Resmen Çöktü

Fiyat ve veri platformu CoinMarketCap’in verilerine göre 1INCH, 18 Temmuz’da yüzde 10 düşüşle 0,36 dolara düşerek 10 Haziran’dan bu yana en yüksek tek günlük düşüşünü yaptı.  1INCH, 16 Temmuz’a kadar olan yedi günlük zaman diliminde 0,30 dolardan 0,60 dolara kadar çıkmıştı. Önde gelen altcoin’deki düşüş, kazanımlarının büyük bir kısmını kaybetmesine, hatta neredeyse yükselişin başladığı noktaya dönülmesine neden oldu. 1INCH bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 0,3463 dolardan işlem görüyor.

Loch Research’ün kurucu ortağı ve CEO’su Prithvir Jhaveri, büyük bir kripto para balinasının kar satışı yaptığını ve bunun fiyattaki düşüşün tetikleyicisi olduğunu bildirdi.

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