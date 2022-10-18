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Finans devi Bank of America tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, genç yatırımcılar geleneksel yatırımlara olan güvenini kaybederek kripto para ekosistemine yöneliyor.

Kripto Para Birimlerine Yönelim

Dünya devi Bank of America’nın adına pazar araştırma şirketi olan Escalent tarafından yürütülen bir rapor, Amerika Birleşik Devletleri genelinde 1.052 yüksek net değerli katılımcının oy kullandığı anket uygulandı. Düzenlenen ankete katılanlar 21 yaşın üzerinde ve birincil ikametgah hariç olmak üzere en az 3 milyon dolarlık yatırım yapılabilir durumda olan şahıslar seçildi.

Araştırmaya göre 21 ile 42 yaş arasındaki katılımcılar varlıklarının sadece dörtte birini hisse senetlerine ayırmış durumda. Çalışma ayrıca, aynı yaş grubundan katılımcıların %75 oranının geleneksel yatırım araçlarında “ortalamanın üzerinde getiri elde etmenin artık mümkün olmadığını” söylediklerini ortaya koydu.

Genç yatırımcıların çoğunluğunun hisse senedi ve tahvil gibi geleneksel varlıklara olan güvenini kaybetmesiyle birlikte rapor, en çok tercih ettikleri yatırım varlıkların kripto para ekosistemi olduğunu da ortaya koydu. Bank of America tarafından düzenlenen araştırma, genç yatırımcıların %29 oranın kapsayan bir kısmının kripto para ekosisteminin “zenginlik yaratmak için önde gelen bir fırsat sunduğunu” iddia ettiğini gösteriyor. Ayrıca raporda, aynı yatırımcı grubu hakkında özel sermaye, borç ve ESG ile ilgili girişimler gibi diğer alternatif yatırımlarla da ilgilenmekte oldukları belirtildi.

“Geleceği Parlak”

Bununla birlikte araştırmaya göre 21 ile 42 yaş arasındaki genç yatırımcılar portföylerinin %15’inin kripto para birimlerinden oluştuğunu belirtti ve %32’si ekosistemin etkili bir uzun vadeli yatırım aracı olabileceğine inanıyor. Aynı yatırımcı grubunun %64’ü kripto para birimlerini oldukça iyi anladıklarını iddia ediyor ve %35’i ekosistemin önümüzdeki yıllarda ana akım bir yatırım haline geleceğine inandığını ileri sürdü.

Açıklanan raporda son olarak genç yatırımcıların %60’ının doğrudan kripto para birimlerine direkt yatırım yaptığı ve neredeyse yarısının ekosisteme hizmet eden şirket hisselerine yatırım yaptığını belirtti. Genç yatırımcıların aynı zamanda %59’u mevcut konumda NFT’lerine sahip olduklarını veya yeni kripto para türleriyle ilgilendiklerini belirterek NFT dünyasını keşfettiklerini öne sürdü.