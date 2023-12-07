Kripto Para Balinaları Bu Altcoin’i Alıp Satıyor! Fiyat Düştü!

Kripto para piyasası Bitcoin (BTC) liderliğinde yükselmeye devam ederken birçok altcoin’in fiyatın ciddi artışlar yaşandı. Yaptığı çıkışlar tüm dikkatleri üzerine çeken altcoin’lerden biri de Render (RNDR) oldu. Altcoin‘in fiyatı şu anda toparlanıyor gibi görünse de bu toparlanmadan önce yüzde 7’nin üzerinde düştü ve zincir içi veri sağlayıcısı Spot On Chain bu düşüş sırasında 9 kripto para balinasının önemli işlemler gerçekleştirdiğini tespit etti.

Balinalar Arasındaki RNDR Hareketliliği

Zincir içi veri sağlayıcısı Spot On Chain kısa süre önce 9 kripto para balinasının ABD merkezli kripto para borsası Coinbase aracılığıyla yaklaşık 30.9 milyon dolar değerinde 8.13 milyon adet RNDR’yi aralarında yeniden dağıttıklarını tespit etti.

Söz konusu kripto para balinalarından dördü Coinbase’e ortalama 3,8 dolardan aldıkları 8.13 milyon adet RNDR‘yi (30.9 milyon dolar değerinde) yatırdı. Bunların arasında 0x603… ve 0xa63… ile başlayan cüzdan adresinin 4.61 milyon adet RNDR’yi (17.5 milyon dolar değerinde) yatırıp satarak tahmini 7.68 milyon dolar kâr etmesi yer alıyor. irişim sermayesi şirketi Multicoin Capital’e ait olduğu tahmin edilen 0x68d… ve 0x9bc… ( ile başlayan cüzdan adresleri ise 3.52 milyon adet RNDR’yi (13.4 milyon dolar değerinde) Coinbase‘e yatırarak sattı. Girişim sermayesi şirketi bilindiği gibi Render Network’ün yatırımcılarından biriydi.

Beş taze kripto para balinası ise yukarıdaki RNDR satışlarından kısa bir süre sonra Coinbase’den ortalama 3,81 dolar fiyattan 5.29 milyon adet RNDR (20.2 milyon dolar değerinde) satın aldı.

RNDR Dağıtımı Sonrası Fiyat Yüzde 7’nin Üzerinde Düştü

RNDR’nin kripto para balinaları arasındaki yeniden dağıtımı sonrası altcoin’de dikkat çekici bir şekilde yüzde 7’nin üzerinde düşüş oldu. Yaşanan bu düşüş öncesinde altcoin’in fiyatı son 7 günde yüzde 20’nin üzerinde, son 30 günde ise yüzde 65’in üzerinde artmıştı.

Güncel verilerle RNDR, son 24 saatte yüzde 3,27 düşüşle 3,72 dolardan işlem görüyor. Veriler altcoin‘in işlem hacminin son 24 saatte yüzde 15’in üzerinde düştüğünü ve bu yazının hazırlandığı sırada 110.8 milyon dolar seviyesinde bulunduğunu gösteriyor.