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  •   Ünlü Analitik Şirketinden Kritik Rapor: Stablecoin’lerde Hareketlilik!

Ünlü Analitik Şirketinden Kritik Rapor: Stablecoin’lerde Hareketlilik!

Özet

  • Dünyaca ünlü veri analitik şirketinden kritik rapor geldi!
  • Stablecoin'lerde hareketli günler geçiyor!
  • Stablecoin piyasa değerindeki düşüşün nedeni!
17:50
9 Haziran 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para analitik platformu Santiment, balinaların piyasa düzeltmesi sırasında büyük miktarlarda bir dijital varlık sınıfı tuttuğunu belirtti. İşte detaylı Santiment raporları!

Stablecoinler’de Hareketlilik!

Piyasa istihbarat firması, birçok balinanın ve köpekbalığının kriz sırasında dijital varlıklardan tamamen para kazanmadığını, bunun yerine servetlerini stablecoin’lere park ettiğini öne sürdü. Stablecoin’ler, değeri ABD doları gibi belirli bir emtiaya veya para birimine sabitlenmiş dijital varlıklardır.

Santiment, cüzdanları 100.000 ila 10 milyon dolar arasında olan köpekbalıkları ve balinaların herhangi bir zamanda kripto varlıklarıyla ne yaptığını analiz etti. Veriler, köpek balıklarının ve balinaların nispeten yüksek miktarlarda stablecoinler Tether (USDT), US Dollar Coin (USDC) ve Dai (DAI) biriktirdiğini gösteriyor. Santiment açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Tether’i tutan köpekbalıkları ve balinalar, Kasım 2021’den bu yana en yüksek miktar olan yeniden tutulan arzın %40’ını aştı. USD Coin tutan köpekbalıkları ve balinalar, Şubat 2023’ten bu yana en yüksek miktar olan tekrar tutulan arzın %37’sinden fazlasını elinde tutuyor. Dai’yi tutan köpekbalıkları ve balinalar, Aralık 2020’den bu yana en yüksek miktar olan yeniden tutulan arzın %40’ının biraz altında. Bunlar, büyük holder’ların kriptodan tam olarak para kazanmadığını gösteren oldukça şaşırtıcı rakamlar. Geri dönmek için ideal zamanı beklerken varlıklarının çoğunu sabit para biçiminde tutuyorlar.

Stablecoin Açıklamaları!

Popüler kripto para analitik firması, stablecoin piyasa değerlerinin biraz düştüğünü, ancak köpekbalıkları ve balinaların onları tasfiye etmeleri nedeniyle olmadığını belirtti. Analitik şirketi açıklamalarında şunları vurguladı:

Stablecoin piyasa değerleri son zamanlarda biraz düşüyor olabilir. Ama görünüşe göre onları batıranlar köpekbalıkları ve balinalar değil. Bu nedenle, piyasalarda en fazla güce sahip kilit paydaşların, kendileri için en uygun zaman olduğunda kripto para birimini artırmaya hala hazır olduklarını gösteren cesaret verici işaretlere sahibiz.

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