Olumsuz piyasa koşulları ve son derece rekabetçi bir madencilik ekosistemi arasında mücadele eden bir dizi firmadan biri olan Argo Blockchain madencilik şirketi, 2022’deki 39,6 milyon dolarlık net zarardan% 50’nin üzerinde bir düşüşle 2023’te 18,8 milyon dolarlık yarı yıl net zararı bildirdi. Argo ayrıca 2023 yılında borcunu 4 milyon dolar azaltarak toplam borcunu 75 milyon dolara düşürdüğünü belirtti. Şirket, Haziran 2022’de 143 milyon dolar olan borcunu 68 milyon dolar azalttı.

Bitcoin Fiyatı Geliri Düşürdü

Gelirler 2022’nin ilk yarısına kıyasla %31 oranında düşerken, Argo 2023’ün ortasında 24 milyon dolar net gelir elde etti. Bunu Bitcoin‘in değerindeki düşüşe bağlayan şirket, küresel hash oranını ve buna bağlı ağ zorluğunu artırır. Argo, yılın ilk yarısında toplam 947 BTC çıkardığını ve bunun 2022’nin aynı döneminde çıkarılan BTC’nin yalnızca %1’i kadar bir artış olduğunu bildirdi. 2023’te küresel hash oranında %78’lik bir artış görüldüğünü belirtmek gerekir.

Haziran 2023 itibariyle, Argo’nun bilançolarında 9,1 milyon dolar nakit ve 46 BTC bulunuyor. Argo yılın ikinci yarısına, Temmuz 2022’de kurumsal ve perakende yatırımcılara sunulan bir hisse senedi sunma yoluyla 7,5 milyon dolar brüt gelir elde ederek başladı. Şirket 2022’nin sonlarında iflas gerçeğiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuş olsa da 2023 ara yarı yıl sonuçları Quebec merkezli madencilik tesislerine yaklaşık 1.628 BlockMiner yerleştirerek toplam hash oranı kapasitesini saniyede 2,8 exahases’e (EH/s) çıkarmayı planladığını gösteriyor.

Borcu Azaltmak Diğer Seçenekler Araştırılıyor

Argo ayrıca “çekirdek olmayan bazı varlıkları” satmak için ileri düzeyde görüşmelerde bulunduğunu ve genel borcunu azaltmak için diğer seçenekleri araştırdığını bildirdi. Argo yönetim kurulu başkanı Matthew Shaw, Aralık 2022’de Helios madencilik tesisini ve mülkünü 65 milyon dolara sattığı Galaxy Digital ile “dönüşümsel bir dizi işlemin” altını çizdi. Argo daha sonra Galaxy ile 35 milyon dolarlık üç yıllık yeni bir varlığa dayalı krediyi yeniden finanse etti.

“Bu işlemler toplam borçluluğu 41 milyon dolar azalttı ve Argo’nun işletme yapısını basitleştirmesine olanak sağladı.”

Shaw, Argo’nun 27.000’den fazla madenciden oluşan bir filoyu sürdürme kabiliyetinin devam eden operasyonları için çok önemli olduğunu ve Galaxy ile devam eden bir barındırma anlaşması yoluyla Helios sahasında yaklaşık 23.600 Bitmain S19J Pro’nun faaliyet gösterdiğini de sözlerine ekledi. Argo daha önce, Helios tesisi için Galaxy ile bir anlaşma yapmadan önce, 2022’nin sonlarında korkunç mali koşullarla karşı karşıya olduğu konusunda uyarıda bulunmuştu. Anlaşmanın tamamlanmasını takip eden aylarda, eski Argo CEO’su Peter Wall şirketten istifa ettiğini açıkladı.