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Kripto Balinalar Alıyorlar Mı? Alım/Satımlar Hangi Altcoinlerde Hareketlendi?

Kripto para balinalarının hareketlerini 4 altcoin özelinde inceliyoruz. Balinalar nereye gidiyor?
19:50
24 Şubat 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Onların çoğu yıllardır kripto para piyasalarında ve psikolojilerini bireysel yatırımcılardan çok daha iyi yönetiyorlar. Elbette kripto para balinalarından bahsediyoruz. Yeni bir alan olmasına rağmen kripto endüstrisi yıllar içinde birçok zengin doğurdu. Bunlar sektörde yılların tecrübesiyle ayakta kalmaya çalışan balinalar ve bugünlerde fazlasıyla hareketliler.

Kripto Para Balinaları Alıyor Mu?

Bunu anlamanın en kolay yolu on-chain metrikleri izlemektir. Birkaç popüler altcoin özelinde inceleme yaparak güncel duruma dair fikir sahibi olabilir. Ancak bu verilerin birkaç saat gecikmeli olduğunu unutmamalıyız. Yani Bitcoin 23.300 dolar desteğini kaybetmişken balinaların davranışları da değişmiş olabilir. Genel piyasaya dair önceki birkaç yazıda zaten güncel durumu çok detaylı biçimde açıkladığımız için burada ayrıca bir başlık açmıyorum.

Cardano (ADA)

Ocak ve Şubat rallilerinde birçok altcoin %100’ün üzerinde artış yaşarken ADA Coin çok cılız kaldı. En azından %100’lük bir toparlanma yapması bekleniyordu. ADA Coin şubat ayı başından bu yana balinaların ilgisini çekiyor. Orta vadede Cardano ekibi ağda bazı önemli iyileştirmeler yapmayı planlıyor. ADA Coin balinaları ise beklentiyi satın alıyor.

Hex (HEX)

Richard Heart’ın göz bebeği Hex, kripto dünyasında pek çok tartışmaya konu oldu. Buna rağmen, 9 Şubat hariç dün gerçekleşen en yüksek balina işlemleri ve o gün yaşanan orta ölçekli bir düzeltme ile tırmanmaya devam ediyor.

Paxos Standard (USDP)

Düzenleyicilerin aniden artan baskısı nedeniyle USDP balinalarının hareketleri önemli. Paxos Standard’ın sahip olduğu BUSD stablecoin’e karşı açılan son SEC davası, balinaları etkilemiş görünüyor. Balinalar USDP için temkinli hareket ediyor.

The Sandbox (SAND)

Devasa kilit açılışına rağmen SAND Coin güçlü kalmayı başardı ve öncesinde yaptığı duyurularla hızla yükseldi. Uzun vadede metaverse anlatısına inanan ve milyarlarca doları bu alana bağlayan Facebook kurucusu yatırımcılara güven veriyor. Fiyatlar yükseldikten sonra son 3 aydaki en büyük balina hareketlerinden birini görüyoruz. Bu kısa vadede fiyatın artan dolaşım arzıyla birlikte düşebileceğini gösteriyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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