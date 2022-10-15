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  •   Kripto Analiz Şirketi Santiment Yaptığı Değerlendirme ile Gözleri Bu Altcoin’e Çevirtti!

Kripto Analiz Şirketi Santiment Yaptığı Değerlendirme ile Gözleri Bu Altcoin’e Çevirtti!

Son günlerin en çok konuşulan altcoin'lerinden biri kripto para piyasalarındaki düşüşü takip ederek yönünü aşağı çevirdi. Kripto analiz şirketi Santiment yaptığı bilgilendirme ile gözleri o altcoin'e çevirtti.
09:30
15 Ekim 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto veri platformu CoinMarketCap’ten alınan verilere göre, Chainlink (LINK) fiyatı yazım sırasında son 24 saatte yaklaşık yüzde 5 değer kaybederek son 7 gündeki kaybını yüzde 10’a çıkardı. Kripto analiz şirketi Santiment’tan altcoin için dikkat çeken bir veri paylaşımı geldi.

Santiment’ın Dikkat Çektiği Altcoin

Kripto analiz şirketi Santiment, ilginç bir şekilde trader’ların ve yatırımcıların düşüşten önce hala altcoin’i konuşmaya, ona ilgi göstermeye devam ettiklerini bildirdi. Santiment, Twitter’dan paylaştığı değerlendirmede notunda, “LINK için trader’ların ve yatırımcıların hamle yaptığını gösteren üç sosyal hakimiyet artışı ortaya çıktı. Sonuncusu, fiyat tekrar yükselmeye başladığında görüldü.” ifadelerine yer verdi. Kripto analiz şirketinin bu değerlendirmesi potansiyel bir fiyat yükselişinin tespiti için söz konusu metriğin takip edilmesi gerektiğine işaret ediyor.

Chainlink’in fiyatındaki düşüş, ay içerisinde ulaşılan en yüksek seviye olan 7,92 dolardan bir hayli uzaklaşılmasına neden oldu. LINK, yazım sırasında 6,90 dolardan işlem görüyor. Oracle, fiyat beslemeleri ve verilere dair birçok alanda ciddi pazar payı bulunan Chainlink, birçok DeFi protokolüne ve akıllı sözleşmeye hızlı veri hizmeti sunuyor. Birçok yeni kripto para projesinin bu alana giriş yapmaya çalıştığı görülürken Chainlik’in alanın büyük bir kısmında tekelleştiği görülüyor. Bu bakımdan altcoin projesinin rakiplerine nefes aldırmadığı söylenebilir.

Altcoin’ler Kana Bulandı

Yine CoinMarketCap’in verilerinin de işaret ettiği gibi Chainlink, Ağustos ayında 9 dolara yükselmiş, analistler ve piyasa uzmanların altcoin’in fiyatının 10 doları kırarak yükselişini devam ettireceği yönünde spekülasyonlar yapmaya başladı. Ancak LINK, beklentilere cevap vermeyerek işlem hacminde sürekli düşüşle mevcut seviyelere geriledi.

Benzer şekilde, piyasa değeri bakımından diğer önde gelen altcoin’lerde bu haftanın başından beri fiyatlarında kayda değer bir düşüş gördü ve haftayı kayıplarla kapatmaya hazırlanıyor. CoinMarketCap’in verilerine göre, piyasa değeri bakımından en büyük 25 kripto para listesinde Cardano (ADA), Solana (SOL), Cosmos (ATOM), Ethereum Classic‘in (ETC) son 7 günde en çok değer kaybeden altcoin’ler olarak hareket ettikleri görülüyor.

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