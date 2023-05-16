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Portföyünde yüksek miktarlarda kripto varlık bulunduran ve kripto ekosisteminde ‘balina’ olarak nitelendirilen adreslerin gerçekleştirdiği büyük ölçekli kripto para transferlerine ilişkin verileri paylaşan Lookonchain, son günlerde gerçekleşen transferlere dikkat çekti. Lookonchain verilerine göre bir adres, son 4 gün içerisinde toplamda 2,5 milyon adet ARB satın aldı.

Kripto Para Piyasasında Son Durum Ne?

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %1’in üzerinde değer kaybederek 27.070 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasası, Bitcoin’deki değer kaybının etkisiyle güne düşüş ile başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,12 trilyon dolara geriledi.

Kripto para piyasası, güne nispeten düşük bir volatilite ile başlarken Coinglass verilerine göre son 24 saat içinde ortalama 50 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Son dönemlerde kaydettiği fiyat hareketleri ile birlikte son dönemlerin popüler kripto para birimlerinden biri olan Arbitrum (ARB) ise gün içerisinde %3’e yakın bir değer kaybı kaydederek 1,18 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kaydettiği bu düşüşlerin ardından ARB, CMC verilerine göre de piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatte en yüksek oranlarda değer kaybı kaydeden ilk 20 kripto para birimi arasında yer aldı.

Kripto Analiz Platformu, Güncel Verileri Paylaştı

Portföyünde yüksek miktarlarda kripto varlık bulunduran ve kripto ekosisteminde ‘balina’ olarak nitelendirilen adreslerin gerçekleştirdiği büyük ölçekli transferlere ilişkin verileri paylaşan Lookonchain, bilinmeyen bir adresin son günlerde 2,5 milyon ARB satın aldığını bildirdi.

Lookonchain’in paylaştığı verilere göre bilinmeyen bir adres, 4 gün önce kripto para borsası Binance’ten 1,07 dolar seviyelerinden 1,5 milyon adet ARB satın almasının ardından dün yine Binance’ten 1 milyon adet ARB daha satın aldı. Sonuç olarak bu adres, son 4 gün içerisinde toplamda 2,5 milyon adet ARB satın almış oldu.