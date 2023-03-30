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Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), hafta boyu kaydettiği değer artışları ile birlikte 28.500 dolar fiyat seviyelerini aştı. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, bu süreçte güçlü bir yükseliş ivmesi yakaladı. Kripto analiz platformları da hafta içerisinde kaydedilen büyük ölçekli kripto varlık transferlerine işaret ederek kripto para yatırımcılarını uyardı. Santiment’in verilerine göre güncel fiyatlar ile ortalama 250 milyon dolarlık SAND, günler içerisinde farklı adreslere taşındı.

Kripto Para Piyasasında Son Durum

Hafta başından bu yana kaydettiği fiyat hareketleri ile birlikte 28.500 dolar seviyelerini aşan Bitcoin, son günlerde güçlü bir yükseliş ivmesi yakaladı. Kripto para piyasasınındaki çoğu altcoin, bu süreçte değer artışlarına hız kazandırdı. Ethereum (ETH), kaydettiği bu son değer artışlarının ardından 1800 dolar direncini aşmayı başardı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap’in güncel verilerine göre 1,18 trilyon dolar seviyelerini geride bıraktı. Kripto para piyasasındaki bu yüksek volatilite devam ederken çok sayıda kripto analiz platformları da son dönemlerde gerçekleşen büyük ölçekli kripto para transferlerine ilişkin güncel verileri paylaşarak kripto para yatırımcılarını uyardı.

Santiment, Güncel Verileri Paylaştı

Kripto analiz platformu Santiment’in paylaştığı verilere göre portföyünde oldukça yüksek miktarlarda kripto varlık bulunduran ve kripto ekosisteminde ‘balina’ olarak nitelendirilen adreslerden bir tanesi güncel fiyatlar ile ortalama 250 milyon dolar değerinde 409 milyon adet SAND’ı farklı bir adrese transfer etti. Yine hafta içerisinde bir başka adres, güncel fiyatlar ile ortalama 125,5 milyon dolar değerinde 72.591 ETH’yi yine bilinmeyen farklı bir adrese taşıdı.

Yine iki farklı adres arasında da aynı hafta içerisinde ortalama 140 milyon dolar değerinde 5.200 BTC’lik bir transfer gerçekleşti. Birçok kripto analiz platformu gerçekleşen yüksek miktarlardaki kripto varlık transferinin yeni bir fiyat hareketine yönelik sinyaller verdiğini belirterek kripto para yatırımcılarını uyardı.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.