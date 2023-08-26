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  •   Kripto Analistinden PEPE Coin Düşüşü ve Bitcoin Hakimiyeti Yorumu!

Kripto Analistinden PEPE Coin Düşüşü ve Bitcoin Hakimiyeti Yorumu!

Özet

  • Kripto stratejisti, Dogecoin rakibi PEPE coin'in ani düşüşünü ve diğer altcoinlerin benzer fiyat hareketleri yaşayabileceği konusunda uyardı.
  • PEPE coin'in BTC karşısında hızla düştüğü ve ekibin coin'deki varlıklarını sattığına dair haberlerle düşüşün aynı zamanlamada gerçekleştiği belirtildi.
  • Analist, hakimiyetindeki düşüş eğiliminin devam ettiğini öngörerek BTC hakimiyetinin yükselmeye devam etmesinin Bitcoin'deki yükselişle paralel olacağını ifade etti.
  • Piyasa etkisi: Nötr
01:30
26 Ağustos 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç

Yakından takip edilen bir kripto para stratejisti popüler meme token Dogecoin‘in (DOGE) rakibi olarak görülen PEPE coin’in fiyatında ani düşüş yaşanırken altcoinler hakkında başka bir ciddi uyarıda bulundu.

PEPE Düşüşü İddiaları!

Credible Crypto takma adıyla sosyal medya platformu X’te birçok takipçiye sahip olan kıdemli analist Pepe’nin, Bitcoin (BTC) karşısında sadece birkaç gün içinde çöktüğünü ve diğer altcoinlerin de yakında benzer fiyat hareketleri görebileceğini öne sürdü. Uzman isim açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

PEPE, ekibin de yardımıyla öncülük ediyor. 11 gün önceki paylaşımdan bu yana BTC karşısında %30 düşüş… Sırada hangi altcoin var?

PEPE/BTC, yazı kaleme alındığında son 24 saat içerisinde yaklaşık %15,1 oranında bir düşüşle 0,0000000000346 BTC (0,000000898 dolar) seviyesinden işlem görüyor. Perşembe günü Pepe 0,00000112 dolara yükseldi, ancak birkaç saat sonra %26’lık bir düşüşle 0,000000825 dolara geriledi. Ani düşüş, projenin arkasındaki ekibin meme coin’deki varlıklarını sattığı yönündeki raporlarla aynı zamana denk geldi.

Bitcoin Hakimiyeti Verileri!

Daha sonra analist Bitcoin’e ağırlık verdi ve BTC’nin hakimiyetinin (BTC.D) Eylül ayında yaklaşık %48,46’ya düşeceğini ve ardından yıl sonundan önce %54’ü aşacak devasa bir yörüngeye gireceğini tahmin etti. Yazı kaleme alındığında BTC.D %49,17 seviyesindeydi. BTC.D grafiği, kripto para birimine ait olan toplam kripto piyasası değerinin yüzdesini takip eder. Genel olarak artan BTC.D, altcoinlerdeki likiditenin Bitcoin’e aktığını ve alt piyasayı aşağıya çektiğini gösterir. Kıdemli analist açıklamalarında son olarak şunları söyledi:

Burada hiçbir şey değişmedi. Alternatif sezonun çağrılarını gördüğünüzde aldanmayın. BTC hakimiyeti iki yıllık uzun bir aralığın dışına çıktı ve bu kırılmayı geriye doğru test ediyor. Piyasa yapısında, burada Bitcoin hakimiyetinde düşüş eğilimini haklı çıkaracak hiçbir değişiklik olmadı. Benim iddiam? Yeşil bölgeye dokunuyoruz ve Bitcoin hakimiyetindeki ralliye devam ediyoruz. Bu, Bitcoin’deki bir sonraki büyük yükselişimizle aynı zamana denk gelecek. Eğer haklıysam ve hakimiyet iki yıldır görmediğimiz seviyelere fırlamaya başlarsa, buna devasa yeşil mumların eşlik edeceğine bahse girebilirsiniz.

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