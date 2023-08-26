Yakından takip edilen bir kripto para stratejisti popüler meme token Dogecoin‘in (DOGE) rakibi olarak görülen PEPE coin’in fiyatında ani düşüş yaşanırken altcoinler hakkında başka bir ciddi uyarıda bulundu.

PEPE Düşüşü İddiaları!

Credible Crypto takma adıyla sosyal medya platformu X’te birçok takipçiye sahip olan kıdemli analist Pepe’nin, Bitcoin (BTC) karşısında sadece birkaç gün içinde çöktüğünü ve diğer altcoinlerin de yakında benzer fiyat hareketleri görebileceğini öne sürdü. Uzman isim açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

PEPE, ekibin de yardımıyla öncülük ediyor. 11 gün önceki paylaşımdan bu yana BTC karşısında %30 düşüş… Sırada hangi altcoin var?

PEPE/BTC, yazı kaleme alındığında son 24 saat içerisinde yaklaşık %15,1 oranında bir düşüşle 0,0000000000346 BTC (0,000000898 dolar) seviyesinden işlem görüyor. Perşembe günü Pepe 0,00000112 dolara yükseldi, ancak birkaç saat sonra %26’lık bir düşüşle 0,000000825 dolara geriledi. Ani düşüş, projenin arkasındaki ekibin meme coin’deki varlıklarını sattığı yönündeki raporlarla aynı zamana denk geldi.

Bitcoin Hakimiyeti Verileri!

Daha sonra analist Bitcoin’e ağırlık verdi ve BTC’nin hakimiyetinin (BTC.D) Eylül ayında yaklaşık %48,46’ya düşeceğini ve ardından yıl sonundan önce %54’ü aşacak devasa bir yörüngeye gireceğini tahmin etti. Yazı kaleme alındığında BTC.D %49,17 seviyesindeydi. BTC.D grafiği, kripto para birimine ait olan toplam kripto piyasası değerinin yüzdesini takip eder. Genel olarak artan BTC.D, altcoinlerdeki likiditenin Bitcoin’e aktığını ve alt piyasayı aşağıya çektiğini gösterir. Kıdemli analist açıklamalarında son olarak şunları söyledi: