  • CoinTürk
  •   Korkunç Son! Uzmanın Uyarısı Sonrası Bitcoin’de Gözler 14 Ağustos Saat 02.59’a Çevrildi!

Korkunç Son! Uzmanın Uyarısı Sonrası Bitcoin’de Gözler 14 Ağustos Saat 02.59’a Çevrildi!

Özet

  • - Kripto para analisti Nicholas Merten, Bitcoin'in fiyatının haftayı 30 bin doların altında kapatması konusunda uyarıda bulundu.
  • - Merten, satış baskısının arttığına ve piyasa düzeninin değişmekte olduğuna dikkat çekti.
  • - Bitcoin şu anda 29 bin 752 dolardan işlem görüyor ve analist haftanın bu seviyelerden kapatılmasının düşüşün teyiti olacağına inanıyor.
  • - Piyasaya etkisi: Nötr
09:01
9 Ağustos 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Yakından takip edilen kripto para analisti ve trader’ı Nicholas Merten, en büyük kripto para Bitcoin‘in (BTC) fiyatının 30 bin dolar seviyesinin altına düşmesinin ardından daha da düşmeye hazırlandığı konusunda uyarıda bulundu.

Bitcoin’deki Satış Baskısına Dikkat Çekti

DataDash sunucusu Nicholas Merten, daha fazla piyasa katılımcısının BTC‘yi satın almaktan çok satmak istediğini ve bunun da kral kriptonun fiyatını düşürecek bir trende neden olduğuna inanıyor. Merten, Bitcoin’in durumunu açıklarken şu ifadeleri kullandı:

30 bin dolar civarında durgunlukla karşılaşmaya devam ettik ve her geçen hafta, bunun bir dağıtım aralığı olduğunu, talep tarafından ziyade fiyat için bir arz tarafı aralığı olduğunu kanıtlıyoruz. Esasen, gerçekten pozisyon almaktan ziyade pozisyonları boşaltmak isteyen daha fazla insan var ve bu piyasa düzeni satış baskısına, Nisan ayında olduğu gibi fiyatların yine durgunlaşmasına neden oluyor.

Bitcoin’in Kritik Haftalık Kapanışı

Analiste göre, Bitcoin‘in haftayı işaret ettiği destek seviyesi 30 bin dolar seviyesinin altında kapatması, kripto kralı için başka bir düşüşün yaklaştığının teyidi olacak. Analist düşüş beklentisini açıklarken şunları söyledi:

Eğer bu haftayı da Bitcoin’in şu anda bulunduğu seviyenin sadece birkaç yüz dolar altında kapatırsak, beklendiğim düşüşün teyiti gelmiş olacak ve burada yaklaşık iki haftalık kırmızı mum onay alınarak Bitcoin’de açığa satış yapmaya başlamak için geniş bir fırsat verecek. Buradaki mesele mutlak dibi ya da zirveyi yakalamak değil; mesele trendin düşüş veya yükseliş olarak tersine dönmeye hazır olduğunu gösteren hayati işaretleri beklemek ve yakalamak.

Burada söz konusu olan sadece Bitcoin değil ve kripto para piyasasının kötüleme peşinde değilim. Amacım makro perspektifte neler olup bittiğini anlatmak çünkü varlık piyasaları yeni bir boğa koşusu başlatmaya hazır değil ve bundan dolayı korumacı olunması gerekiyor. Ne yazık ki, boğaların son birkaç aydır gösterdiği zayıflık, aşağı yönde hareket etmeye hazır olduğumuzun önemli bir kanıtı.

8 Ağustos’ta yeniden 30 bin doların üzerine çıkan en büyük kripto para, beklediği desteğin gelmemesi üzerine yeniden bu seviyenin altına düştü. Bitcoin, son 24 saatte yüzde 1,77 yükselişle 30 bin doların hemen altında, 29 bin 752 dolardan işlem görüyor. Analistin öngörüsünün gerçekleşmesi için BTC’nin haftayı, yani 14 Ağustos 02.59’daki mum kapanışını 30 bin doların altında yapması gerekiyor.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
USD Coin (USDC) Nedir?
USD Coin (USDC) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
BlackRock Nedir?
BlackRock Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
İlgili Yazılar
Tecrübeli Analistten Bitcoin İçin Ayı Alarmı! Kritik Eşik Aşılmadan Rahat Yok!
Tecrübeli Analistten Bitcoin İçin Ayı Alarmı! Kritik Eşik Aşılmadan Rahat Yok!
Bitcoin’de Yaklaşan Büyük Hareket! MACD Sinyali ve Düşen Kama Formasyonu!
Bitcoin’de Yaklaşan Büyük Hareket! MACD Sinyali ve Düşen Kama Formasyonu!
Piyasa Yönünü Yeniden Yukarı Çevirdi: Bitcoin 30.000 Dolar Seviyelerine Yaklaştı! Yükselişler Devam Edecek mi?
Piyasa Yönünü Yeniden Yukarı Çevirdi: Bitcoin 30.000 Dolar Seviyelerine Yaklaştı! Yükselişler Devam Edecek mi?
Bitcoin 29.800 Dolar! Uzmanlar Yaklaşan Şeyi Gördüklerini Söylüyor!
Bitcoin 29.800 Dolar! Uzmanlar Yaklaşan Şeyi Gördüklerini Söylüyor!
Bitcoin Fiyatındaki Son Gelişmeler: Ark Invest Raporunun Ayrıntıları
Bitcoin Fiyatındaki Son Gelişmeler: Ark Invest Raporunun Ayrıntıları
Mike Novogratz: Spot Bitcoin ETF Onayı Beklediğim Tarihte Gelecek! Boğa Sezonu Ne Zaman?
Mike Novogratz: Spot Bitcoin ETF Onayı Beklediğim Tarihte Gelecek! Boğa Sezonu Ne Zaman?
Son Dakika: Kripto Düşüşü Bitti Mi? Bitcoin Fiyatı Yeniden Büyük Direnci Hedefliyor!
Son Dakika: Kripto Düşüşü Bitti Mi? Bitcoin Fiyatı Yeniden Büyük Direnci Hedefliyor!
Bitcoin’in Gücü İtibari Paraları Gözden Düşürecek! Yıllık Yüzde 100’lük Artış Kaçınılmaz!
Bitcoin’in Gücü İtibari Paraları Gözden Düşürecek! Yıllık Yüzde 100’lük Artış Kaçınılmaz!
Çok Okunanlar

PARTNERLERİMİZ
Blockchain Bilişim A.Ş. >> COINTURK 2014-2023