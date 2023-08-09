Yakından takip edilen kripto para analisti ve trader’ı Nicholas Merten, en büyük kripto para Bitcoin‘in (BTC) fiyatının 30 bin dolar seviyesinin altına düşmesinin ardından daha da düşmeye hazırlandığı konusunda uyarıda bulundu.

Bitcoin’deki Satış Baskısına Dikkat Çekti

DataDash sunucusu Nicholas Merten, daha fazla piyasa katılımcısının BTC‘yi satın almaktan çok satmak istediğini ve bunun da kral kriptonun fiyatını düşürecek bir trende neden olduğuna inanıyor. Merten, Bitcoin’in durumunu açıklarken şu ifadeleri kullandı:

30 bin dolar civarında durgunlukla karşılaşmaya devam ettik ve her geçen hafta, bunun bir dağıtım aralığı olduğunu, talep tarafından ziyade fiyat için bir arz tarafı aralığı olduğunu kanıtlıyoruz. Esasen, gerçekten pozisyon almaktan ziyade pozisyonları boşaltmak isteyen daha fazla insan var ve bu piyasa düzeni satış baskısına, Nisan ayında olduğu gibi fiyatların yine durgunlaşmasına neden oluyor.

Bitcoin’in Kritik Haftalık Kapanışı

Analiste göre, Bitcoin‘in haftayı işaret ettiği destek seviyesi 30 bin dolar seviyesinin altında kapatması, kripto kralı için başka bir düşüşün yaklaştığının teyidi olacak. Analist düşüş beklentisini açıklarken şunları söyledi:

Eğer bu haftayı da Bitcoin’in şu anda bulunduğu seviyenin sadece birkaç yüz dolar altında kapatırsak, beklendiğim düşüşün teyiti gelmiş olacak ve burada yaklaşık iki haftalık kırmızı mum onay alınarak Bitcoin’de açığa satış yapmaya başlamak için geniş bir fırsat verecek. Buradaki mesele mutlak dibi ya da zirveyi yakalamak değil; mesele trendin düşüş veya yükseliş olarak tersine dönmeye hazır olduğunu gösteren hayati işaretleri beklemek ve yakalamak. Burada söz konusu olan sadece Bitcoin değil ve kripto para piyasasının kötüleme peşinde değilim. Amacım makro perspektifte neler olup bittiğini anlatmak çünkü varlık piyasaları yeni bir boğa koşusu başlatmaya hazır değil ve bundan dolayı korumacı olunması gerekiyor. Ne yazık ki, boğaların son birkaç aydır gösterdiği zayıflık, aşağı yönde hareket etmeye hazır olduğumuzun önemli bir kanıtı.

8 Ağustos’ta yeniden 30 bin doların üzerine çıkan en büyük kripto para, beklediği desteğin gelmemesi üzerine yeniden bu seviyenin altına düştü. Bitcoin, son 24 saatte yüzde 1,77 yükselişle 30 bin doların hemen altında, 29 bin 752 dolardan işlem görüyor. Analistin öngörüsünün gerçekleşmesi için BTC’nin haftayı, yani 14 Ağustos 02.59’daki mum kapanışını 30 bin doların altında yapması gerekiyor.