Kripto Para

Korku Bitmedi: Kripto Paraları Neler Bekliyor?

Özet

  • Stablecoinlere açılacak davaların riski yatırımcıları endişelendiriyor.
  • SEC hali hazırda Binance US ve CZ'ye açtığı davayı devam ettiriyor.
  • Riskler yatırımcıların gözünü korkutsa da 2024 yılında bu sorunların çözülmesi umuluyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Binance birçok sorunun çözdü ve piyasalar büyük ölçüde rahat nefes aldı ve yıllık ATH BTC için tazelendi. Ancak çözülemeyen sorunlar var ve bunlar yatırımcıları endişelendirmeye devam ediyor. Kriptonun tamamen sorunlardan izole günleri olmadı ancak büyük yıkımlara neden olabilecek riskler risk iştahını baltalarken parabolik rallileri görmekte zorlaşıyor.

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Kripto Paralar Neden Düştü?Bitcoin ve Tahminler

Kripto Paralar Neden Düştü?

Geçtiğimiz hafta ABD piyasaları sarsıp masum yatırımcıların hakaretlerini işitmemek için Binance ile anlaştı. Bu anlaşmanın sonucu olarak milyar dolarlık para cezası kesildi ve ardından temiz bir sayfanın açıldığını gördük. Fakat eski defterler tamamen kapatılmış değil. Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından Binance US ve eski CEO’su Changpeng Zhao hakkında yürütülen yoğun soruşturma, kripto para yatırımcılarını endişelendirmeye devam ediyor.

SEC’in Kraken borsasına karşı açtığı son dava ve ABD Hazine Bakan Yardımcısı’nın kripto düzenlemesi ve yaptırımlara ilişkin açıklamaları borsalar için daha sıkı denetimler vadediyor.

Bugüne kadar bu şirketler yasalara uyum konusunu yeterince dikkate almadı çünkü kripto gri alanda büyüdü ve halen kendine özgü yasaları küresel ölçekte yürürlüğe girmiş değil.

Tüm bunlar kripto para yatırımcılarının daha büyük bir düzenleyici baskı dalgası kapıda mı diye düşünmesine neden oluyor. Bununla birlikte Adalet Bakanlığından stablecoinlerle alakalı soruşturma imalı açıklamalar da kafaları karıştırdı.

Bitcoin ve Tahminler

Son Glassnode verileri madencilerin satışlara yöneldiğini gösteriyor. Halving nedeniyle madencilerin kazancı zayıflayacak, onlar da bu süreçte piyasa şoklarına hazır olmak için sağlam bilançolara sahip olmalı. BTC düşüşü sırasında iflasın eşiğine gelen borsaların neler yaşadığını hatırlıyoruz.

Diğer taraftan enflasyondaki düşüş ve bugün gelen olumlu PCE verisi yıl sonuna yaklaştıkça piyasaların pozitifliğini koruması gerektiğini söylüyor. ETF onayı, halving, faiz indirimleri, düzenleyici netliğin artması, kripto davaların sona ermesi, kurumsal talepte artış, risk piyasalarında genel yükseliş hissiyatının toparlanması gibi nedenler 2024 yılını etkileyici hale getiriyor.

Bitcoin bu aşamada 38.000 dolar üzerinde kalıcılık elde etmek için mücadelesini sürdürecektir. Ancak 40.000 doların aşılıp yeni ATH için hedef belirlenebilmesi ancak SEC hakkındaki endişelerin zayıflamasıyla mümkün olabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Fatih Uçar
By Fatih Uçar
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Yıllar önce yeni teknolojilere merakım beni kripto paraların içine sürükledi. 2017 yılından bu yana hem yazar hem de yatırımcı olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, yazılım gibi alanlardaki merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
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