Düşük hacimler, FUD ağırlıklı haber akışı piyasaları yatırımcılar için bunaltıcı hale getirdi. Peki ne olacak? Bitcoin fiyatı 30.000 doları kaybettiği için yükseliş bekleyen traderların cesareti kırıldı üstelik düzenleyici baskı her geçen gün artmaya devam ediyor. Tüm bunlar olurken piyasanın geleceğine dair beklentiler ne yönde?

Bitcoin (BTC) Haberleri

Bugünlerde haberler de pek iyi değil. Uzmanlar yaklaşık 1 yıldır söylediği şeyi tekrar ediyor. ABD resesyona hazırlanıyor söylentilerinin ortasında gelen makro veriler de can sıkıyor. İstihdamda aşırı gevşeme resesyon riski nedeniyle Bitcoin’in fiyatını aşağı çekerken tersi senaryo da Fed aşırı sıkılaşacağı için ayılar lehine okunuyor. JOLTS iyiydi ve bugün gelen işsizlik haklarından yararlanma başvurusu beklenti üstü kaldı. Ancak buna rağmen BTC nerdeyse sabit kalmaya devam etti.

Dün akşam gelen Binance haberi canları sıksa da ABD Adalet Bakanlığının insafa geldiği ve yatırımcıları iflasa sürüklemeyeceği dedikoduları haberi nötrledi. Diğer taraftan piyasaya can verebilecek “Twitter (X) borsa açacak” söylentileri dakikalar içinde Musk tarafından yalanladı. Yarınsa büyük gün, TDİ ve ücret artışlarının kripto lehine olması gerekiyor. Ama bir sorun var, TDİ öncü göstergesi ADP yüksek geldiği için yarın da canlar sıkılabilir.

Bitcoin Uzman Yorumları

Peki piyasa uzmanları ne düşünüyor? Material Indicators daha fazla düşüş sinyali gönderiyor. Son piyasa değerlendirmesinde yeni diplerin test edilmesinden bahsediliyordu ve haber akışı bunu destekler nitelikte. Üstelik hacimsizlik satıcıların işini daha da kolaylaştırıyor. Hele ki Mayıs ayından bu yana piyasadan çekilen market makerların emir defterlerini savunmasız bıraktığını düşünürsek.

“Şaşırdıysanız, kafanız karıştıysa ya da çift yönlü volatilitenin sona erdiğini düşünüyorsanız, dikkatinizi vermiyorsunuz demektir”.

Daan Crypto Trades BTC fiyat davranışının yalnızca çok tanıdık bir modelin devamı olduğunu öne sürdü.

“Daha önce de söyledim ama yine söyleyeceğim. Fiyat burada ne kadar uzun süre kalırsa, bunu takip eden hareket o kadar büyük olacaktır.”

Bitcoin Tarihsel Volatilite Endeksi’ne (BVOL) göre, haftalık volatilite 2023’ün başında görülen rekor düşük seviyelere doğru yöneldi. Bu durum, Bollinger Bantları verilerinin Bitcoin’in 1. çeyrekteki çıkışından hemen önceki dönemi yansıttığı Ocak ayına ilişkin mevcut karşılaştırmalarla da örtüşüyor. UTXO Management’ın kıdemli analisti Dylan LeClair, ayrıca 10 günlük gerçekleşen volatilitenin ABD hisse senetleri, tahviller ve altının neredeyse altında olduğunu belirtti.