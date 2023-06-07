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ABD Menkul Kıymetler Borsası Komisyonu (SEC) ve Başkan Gary Gensler’den temalı birden fazla memecoin, ABD’li düzenleyicinin dev kripto para borsaları Coinbase ve Binance’e karşı harekete geçerek dava açmasının ardından sert şekilde yükseldi.

SEC ve Başkan Gensler Temalı Memecoin’lerin Dikkat Çeken Yükselişi

Bu memecoin’lerden biri olan Good Gensler (GENSLR), ABD’li düzenleyicinin son olarak 6 Haziran’da kayıtsız menkul kıymet satışı yaptığı iddiasıyla kripto para borsası Coinbase’e dava açtığı haberini takip eden saatlerde yüzde 260’ın üzerinde yükseldi.

Son 24 saatte 1.25 milyon doların biraz üzerinde işlem hacmine ulaşan GENSLR şu anda yaklaşık 3.2 milyon dolarlık piyasa değerine sahip. Etherscan verilerine göre Good Gensler 19 Nisan’da, popüler memecoin Pepe‘nin (PEPE) piyasaya sürülmesinden yaklaşık beş gün sonra piyasaya sürüldü.

Benzer şekilde, Gensler’i hedef almak amacıyla piyasaya sürülen Fuck Gary Gensler (FKGARY) ismine sahip başka bir memecoin de merkeziyetsiz borsa (DEX) veri sağlayıcısı DEXTools’un verilerine göre son 48 saatte yüzde 530’un üzerinde yükselerek güçlü bir ivme ortaya koydu.

Memecoin meraklıları için tek hedef Başkan Gensler değildi. “Stupid Egotistical Cocksuckers” anlamına gelen “SEC” kısaltmasını içeren bir başka altcoin de ABD’li düzenleyicinin son eylemlerinin ardından sert bir volatilite gösterdi. 5 Haziran’da piyasaya sürülen SEC token, takip eden 24 saat içinde yüzde 15 bin 530 gibi şaşırtıcı bir oranda yükseldi. Ancak, bu yükseliş kısa sürdü. SEC temalı memecoin yazım sırasında tüm zamanların en yüksek seviyesinden (ATH) yüzde 61’den fazla düşmüş durumda.

Memecoin Hype’ı

Memecoin‘ler, Mayıs ayında riske aç yatırımcıların hiper-spekülatif altcoin’lere çılgınca hücum ederek umutsuzca hızlı ve büyük kazançlar peşinde koşmasıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Ne yazık ki çoğu memecoin yatırımcısı için bu hype sırasında popüler hale gelen memecoin’lerin büyük çoğunluğunun fiyatı şu anda sert şekilde düşmüş durumda.

Kripto veri platformu CoinMarketCap verileri, kurbağa temalı memecoin PEPE‘nin ve yapay zeka tarafından yaratılan Turbo‘nun (TURBO) ATH’larından sırasıyla yüzde 73 ve yüzde 95 düştüklerini gösteriyor.

Memecoin’lerin çoğu bir temel dayanaktan yoksun olduğu için bu alandaki yatırımların büyük çoğunluğu yüksek riskli bir girişim olarak görülüyor.