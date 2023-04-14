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2023 yılının en önemli teknik yükseltmelerinden biri olan Shapella başarıyla tamamlandı. Ethereum için tarihi bir andı. Merge sonrasında ağın gördüğü en büyük yükseltmenin kilitli Ether’ler serbest kalacağı için bir satış baskısı oluşturmasından endişeleniliyordu. Peki endişeler yersiz mi? Son veriler bize ne anlatıyor?

Ethereum Çekim Hızı

Ethereum‘un uzun süredir beklenen Şangay ve Capella yükseltmesi dün günün ilk dakikalarında tamamlandı. Shapella yükseltmesinden sonraki ilk 40 saat içinde toplam para çekme işlemi 142.425 olarak gerçekleşti. Bu rakam tahminlerle uyumluydu. Shapella’nın faaliyete geçtiği 12 Nisan’da ETH stake sözleşmelerine yapılan para yatırma işlemleri kısa bir süre için para çekme işlemlerini geride bıraktı. Ancak, para çekme işlemleri güçlü bir şekilde devam ederken para yatırma işlemleri tekrar yavaşladı. Bu hareketliliğin orasında ETH fiyatı 2.100 doları aştı.

Doğrulayıcıların %70,1’inden fazlası çekim için cüzdanlarını hazır hale getirdi. Ancak şimdilik sadece 1,85 milyar dolar değerinde 875.325 ETH çıkış için bekliyor. İlk 40 saat içinde halihazırda işlenen miktara ek olarak, stake sözleşmesinden 1,42 milyondan fazla ETH çekilecek. ETH çekimleri günde 1.800 doğrulayıcı ile sınırlı olacak ve bu da doğrulayıcı başına 32 ETH’ye dayalı olarak günde 57.600 ETH’lik bir günlük çekime dönüşecek. Biriken işlemlerle birlikte bunun günlük 120 milyon dolarlık “potansiyel” satış baskısına neden olması bekleniyor.

Ethereum Fiyatı Düşecek Mi?

Rakamlara bakan yatırımcıların hemen endişelenmemesi gerekiyor. Çünkü burada ABD SEbC faktörü var. Yakın zamanda Kraken borsasıyla karşı karşıya gelen SEC, borsanın ABD için stake hizmetlerinin durdurmasını istedi. Toplam talebin %62,8’i Kraken kaynaklı olduğu için yatırımcılarda devasa bir çekim yöneliminden bahsetmek güçtür. Bu da korkulanın aksine daha az yatırımcının stake yapmaktan uzaklaştığını gösteriyor.

Kraken‘den çekilenlerin önemli bir kısmının piyasada satılmak yerine Lido, Frax ve Rocket Pool gibi merkezi olmayan likit stake platformlarına (LSD) geçme ihtimali var. Lido ve RPL havuzlarında ağırlıklı olarak kısa ve orta vadeli hedeflere odaklanan yatırımcılar var ve bu havuzların çekim talebinde üst sırada olması normal karşılanıyor. Öte yandan önümüzdeki haftalarda olayın sıcaklığı geçtiğinde net yönelim ortaya çıkacak.

Deflasyonist Ether ve piyasadaki genel yükseliş hissiyatı hesaba katıldığında fiyatın yükselişine devam etmesi daha muhtemel görünüyor. İyimser senaryoda 2.000 dolarlık direnç bölgesi korunursa 2.300 ve 2.900 dolarlık hedefler gündeme gelebilir.