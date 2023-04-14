Hemen
Başla!
Hemen  Başla!


Kilitli ETH Çekim Hızı! Satış Baskısı Olacak Mı? Ethereum (ETH) Düşecek Mi?

Ether için çekim talebi ne durumda? Korkulan senaryo gerçekleşti mi? ETH yatırımcıları endişelenmeli mi?
22:55
14 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

2023 yılının en önemli teknik yükseltmelerinden biri olan Shapella başarıyla tamamlandı. Ethereum için tarihi bir andı. Merge sonrasında ağın gördüğü en büyük yükseltmenin kilitli Ether’ler serbest kalacağı için bir satış baskısı oluşturmasından endişeleniliyordu. Peki endişeler yersiz mi? Son veriler bize ne anlatıyor?

Ethereum Çekim Hızı

Ethereum‘un uzun süredir beklenen Şangay ve Capella yükseltmesi dün günün ilk dakikalarında tamamlandı. Shapella yükseltmesinden sonraki ilk 40 saat içinde toplam para çekme işlemi 142.425 olarak gerçekleşti. Bu rakam tahminlerle uyumluydu. Shapella’nın faaliyete geçtiği 12 Nisan’da ETH stake sözleşmelerine yapılan para yatırma işlemleri kısa bir süre için para çekme işlemlerini geride bıraktı. Ancak, para çekme işlemleri güçlü bir şekilde devam ederken para yatırma işlemleri tekrar yavaşladı. Bu hareketliliğin orasında ETH fiyatı 2.100 doları aştı.

Doğrulayıcıların %70,1’inden fazlası çekim için cüzdanlarını hazır hale getirdi. Ancak şimdilik sadece 1,85 milyar dolar değerinde 875.325 ETH çıkış için bekliyor. İlk 40 saat içinde halihazırda işlenen miktara ek olarak, stake sözleşmesinden 1,42 milyondan fazla ETH çekilecek. ETH çekimleri günde 1.800 doğrulayıcı ile sınırlı olacak ve bu da doğrulayıcı başına 32 ETH’ye dayalı olarak günde 57.600 ETH’lik bir günlük çekime dönüşecek. Biriken işlemlerle birlikte bunun günlük 120 milyon dolarlık “potansiyel” satış baskısına neden olması bekleniyor.

Ethereum Fiyatı Düşecek Mi?

Rakamlara bakan yatırımcıların hemen endişelenmemesi gerekiyor. Çünkü burada ABD SEbC faktörü var. Yakın zamanda Kraken borsasıyla karşı karşıya gelen SEC, borsanın ABD için stake hizmetlerinin durdurmasını istedi. Toplam talebin %62,8’i Kraken kaynaklı olduğu için yatırımcılarda devasa bir çekim yöneliminden bahsetmek güçtür. Bu da korkulanın aksine daha az yatırımcının stake yapmaktan uzaklaştığını gösteriyor.

Kraken‘den çekilenlerin önemli bir kısmının piyasada satılmak yerine Lido, Frax ve Rocket Pool gibi merkezi olmayan likit stake platformlarına (LSD) geçme ihtimali var. Lido ve RPL havuzlarında ağırlıklı olarak kısa ve orta vadeli hedeflere odaklanan yatırımcılar var ve bu havuzların çekim talebinde üst sırada olması normal karşılanıyor. Öte yandan önümüzdeki haftalarda olayın sıcaklığı geçtiğinde net yönelim ortaya çıkacak.

Deflasyonist Ether ve piyasadaki genel yükseliş hissiyatı hesaba katıldığında fiyatın yükselişine devam etmesi daha muhtemel görünüyor. İyimser senaryoda 2.000 dolarlık direnç bölgesi korunursa 2.300 ve 2.900 dolarlık hedefler gündeme gelebilir.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
İlgili Yazılar
Piyasada Son Gelişmeler: Gensler’a Önemli Mektup! ETH Shapella! Bitcoin Yükselişi!
Piyasada Son Gelişmeler: Gensler’a Önemli Mektup! ETH Shapella! Bitcoin Yükselişi!
Kripto Analiz Platformundan Ethereum Yatırımcılarına Uyarı: ETH, Yeni Bir Düşüşe mi Hazırlanıyor?
Kripto Analiz Platformundan Ethereum Yatırımcılarına Uyarı: ETH, Yeni Bir Düşüşe mi Hazırlanıyor?
Shangai Sonrası Ethereum (ETH) Kaç Dolar? İşte ETH Yorumları!
Shangai Sonrası Ethereum (ETH) Kaç Dolar? İşte ETH Yorumları!
Bitcoin ve Ethereum’da Hareketli Günler! İşte Kripto Devlerinde Beklentiler!
Bitcoin ve Ethereum’da Hareketli Günler! İşte Kripto Devlerinde Beklentiler!
Son Dakika: Bitcoin ve ETH Gece Rallisinde! Kripto Paralar Neden Yükseliyor? ID, ARB ve RDNT Uçtu!
Son Dakika: Bitcoin ve ETH Gece Rallisinde! Kripto Paralar Neden Yükseliyor? ID, ARB ve RDNT Uçtu!
Uzmanlar Olacakları Yorumladı! Ethereum (ETH) Neden Yükseliyor? Shapella ve Sonrası!
Uzmanlar Olacakları Yorumladı! Ethereum (ETH) Neden Yükseliyor? Shapella ve Sonrası!
Kripto Para Piyasası Yükselişte: Ethereum (ETH), Kritik Direnci Aştı!
Kripto Para Piyasası Yükselişte: Ethereum (ETH), Kritik Direnci Aştı!
Kripto Para Piyasası Yükselişte: Ethereum (ETH), 2000 Dolar Seviyelerine Yaklaştı!
Kripto Para Piyasası Yükselişte: Ethereum (ETH), 2000 Dolar Seviyelerine Yaklaştı!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Fiyatlar Uçtu! ID, OG, INJ, XVS, ARB ve ICX Coin Yorum! Altcoin Fiyat Analizi!
Diğerlerini Unutun Bu 3 Altcoin’e Bakın! En Düşüğü Yüzde 80 Artabilir!
Shapella ETH ve 2 Kripto Paraya Yaradı! ATH Seviyesine Ulaşabilir Mi? LDO Coin Yorum!
Bu Altcoin’de Boğalar Şova Başladı! Fiyat İlk Çeyreğin Zirvesinin Üzerine Çıktı!
3 Kanıt Var! 2 Ay İçinde Arbitrum (ARB) Coin Fiyatı Burada Olacak!
Güncel NFT Haberleri
Web3 ve NFT’nin Geleceği! Yeni İnternet Anlatısında İlginç Tezat!
Blur Token Çakılacak Mı? İkili Arasındaki Rekabet Kızışıyor! NFT Altcoini İçin Kritik Gelişme!
Hafta Başında Lansmanı Yapılan OpenSea Pro’ya Büyük İlgi! Nefesi Blur’un Ensesinde!
Kritik Veriler ve Metrikler Düşüşte: NFT Furyası Sona mı Eriyor?
Çılgın Yükseliş! Yüzde 200 Arttı! İşte Bu Donald Trump Etkisi! Eski Başkan Piyasayı Hareketlendirdi!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Önemli Gelişme: ABD SEC Kripto Konusunda İhtilafa Düştü! Bu İş Kriptoya Yarar!
Yüzde 300! JOE Neden Yükseliyor? Trade JOE Token Müjdeyi Verdi!
Bugün Açıklandı! 580 Altcoin ABD Yaptırımı Riskiyle Karşı Karşıya!
İddialı Açıklama! İlk 5’teki Altcoin Duyurdu: Kral Biz Olacağız!
Dex Borsa Nasıl Kullanılır?
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023