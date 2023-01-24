Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasalarının kilit isimlerinden biri olan uzman analist, Bitcoin’in (BTC) son birkaç hafta içerisinde oluşturduğu modelin ardından 2019 yılında yaşanan fiyat artışına benzer şekilde hareket edebileceğini öne sürdü.

“2019 BTC Döngüsüne Benzer!”

Kıdemli kripto para analisti Rekt Capital Youtube üzerinden 45.000 abonesine yaptığı açıklamalarında, lider kripto para biriminin mevcut pazar yapısının, yukarı yönlü büyük bir ralli başlatmasından önceki 2019’daki haline çok benzediğini ileri sürdü. Analist açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

2019 pazar yapısının, 2023 pazar yapısına çok benzer olmasıyla başlayalım. Demek istediğim mevcut konumda, yükselen bir üçgenin ardından bir kırılma meydana gelebilir… Peki bu iki dönem karşılaştırılabilir mi? Piyasa yapısı ve zaman açısından karşılaştırılabilirler ve yükselen rallide de karşılaştırılabilirler. Ayrıca %27 ve %21 oranında yükselen üçgenden oluştuklarını gördük.

Bununla birlikte uzman isim bir diğer sosyal medya platformu olan Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarında 333.700 takipçisine, Bitcoin’in mevcut artışının bir FOMO (kaçırma korkusu) rallisi gibi görünse de, gerçek makro FOMO’nun başlamadığını belirterek konu hakkında şunları vurguladı:

BTC aylık mumu şu anda yaklaşık %38 oranında arttı. Kısa vadede, insanlar BTC’ye FOMO yapıyor. Ancak yeni döngünün daha büyük şemasında, bu pek de makro FOMO değil. FOMO, tüm zamanların en yüksek seviyelerine giden yolda 69.000 dolardan başlayacak.

“Bitcoin Ralliye Hazır Değil!”

Ayrıca analist, yatırımcıları kısa vadede BTC’nin henüz yeni bir boğa piyasasına girmeye hazır olmayabileceği konusunda uyardı. Bitcoin’in 200 haftalık hareketli ortalama (MA) civarında büyük bir dirençle karşı karşıya olduğunu ve tekrar düşmeden önce BTC’nin boğa hareketlerini taklit edebileceğini öne sürerek açıklamasında şu ifadelere yer verdi: